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Milletvekili Ünal’dan 105 yaşındaki Salim Karaçam’a ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık İlçesi Sülük Köyü Göcek Mahallesi’nde oturan 105 yaşındaki Salim Karaçam’ı ziyaret etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
Milletvekili Ünal’dan 105 yaşındaki Salim Karaçam’a ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Ovacık İlçesi Sülük Köyü Göcek Mahallesi’nde oturan 105 yaşındaki Salim Karaçam’ı ziyaret etti.


Sali Karaçam’ın elini öpen ve onunla bol bol sohbet eden Milletvekili Ünal, "Ovacık’ta 105 yaşındaki Salim amcamızın hanesine misafir olup, elini öperek hayır dualarını istedik. “Tayyip Erdoğan yiğittir, milleti için çalışır dualarımız, desteklerimiz ona ve yanındakileredir. Allah başımızdan eksik etmesin.” diyen Salim amcamızdan da Allah razı olsun. Rabbim büyüklerimize annelerimize babalarımıza sağlıklı hayırlı yaşlar nasip etsin İnşallah. Büyüklerimiz, başımızın tacı, onların en iyi şekilde yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak görevimizdir" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 105 yaşındaki Salim Karaçam, "AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal’ın ziyareti beni sevindirdi. Allah da onları sevindirsin" ifadelerini kullandı. 105 yaşındaki Salim Karaçam, Milletvekili Ünal’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a selam söylemesini ve onun için dua ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36
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