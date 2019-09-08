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Milletvekili Tutdere: “Gücümüz halkımızdan geliyor”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP’nin 96.

08 Eylül 2019 Pazar 16:02
Milletvekili Tutdere: “Gücümüz halkımızdan geliyor”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP’nin 96. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, gücü halktan aldıklarını vurguladı.


Milletvekili Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisinin ülkeye liyakat, hukuk ve adaleti yeniden getirecek olan umudun adı olduğunu söyledi. Çağın ihtiyacına göre dönüşen bir parti olduklarını ifade ederek açıklamalarda bulunan Tutdere, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan ve Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyan partidir. Bugün, bu bayrağı taşıyan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bu uygarlık seviyesini ileriye taşımak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Umudun ve bağımsızlığın adı Cumhuriyet Halk Partisi bugün 96 yaşında. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu partisi ülkemize liyakat, hukuk ve adaleti yeniden ülkeye taşıyacak olan umudun adıdır. Cumhuriyet Halk Partisi gücünü her zaman milletten almıştır. Bizler, bugünün siyasetçileri devraldığımız bu mirası partimizin de kuruluş bildirgesi doğrultusunda, çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde dönüştürmeye devam edeceğiz’’ dedi.


’’Türkiye’nin, hak, hukuk, adalet ve demokrasiyle güçlendirilmesini sağlamak her zaman Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir’’ diyen Tutdere,’’Partimiz, cumhuriyetin mirasını yaşatanların, onu dünden bugüne taşıyanların partisidir.Tüm bu duygularla, temsilcisi ve neferi olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinin 96. Yılını kutluyorum. Özgür, çağdaş, laik ve liyakatin terazide ağır bastığı bir Türkiye özlemiyle, fakat yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:02
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