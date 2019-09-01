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Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan’dan ortak inceleme gezisi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Atıksu Arıtma Tesisi ile Doğu Kolektör hattında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

01 Eylül 2019 Pazar 13:36
Milletvekili Tüfenkci ve Başkan Gürkan’dan ortak inceleme gezisi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Atıksu Arıtma Tesisi ile Doğu Kolektör hattında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Malatya’nın doğu kısmında bazı yerleşim yerlerinin kanalizasyonlarının fosseptik çukurları ve yer yer derelere aktığını belirten Başkan Gürkan, Malatya’nın Doğu kısmında kanalizasyon şebekelerinin olmaması ve kanalizasyonların fosseptik ve derelere akıtılmasının toplum ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu dile getirdi.


Doğu Kolektör hattı ile ilgili çalışmaların daha önce başlatıldığını hatırlatan Gürkan, “İşlerin hızlandırılması ve bitirilmesi noktasındaki çabalarımız neticesinde Doğu Kolektöründeki çalışmalar tamamlandı. Doğu Kolektörü ile Ana İsale hattı birleştirilerek tek boru hattı ile kapalı bir alan içerisinde Arıtma Tesisine ulaştırılması sağlandı. Doğu Kolektörü ile ilgili olarak İspendere, Bulgurlu, Fırıncı ve Çiftlik mahallerimizin kanalizasyonlarının Bulgurlu Deresine akmasının önüne geçilmek üzere MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından o bölgelerde bulunan bütün mahallelerimizin kanalizasyonları Doğu Kolektör hattına bağlanarak alt yapı sorununun çözümü noktasında çalışmalar yürütülmektedir” şeklinde konuştu.


Bu çalışmaların yanında Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan suyun da açık kanal yerine kapalı sistem ile deşarj edilmesi adına çalışmaların sürdüğünü belirten Gürkan, “Yapılan çalışmalar memleketimize ve memleketimiz insanına hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.



"Doğu Kolektörü Malatya’mıza hayırlı olsun"


Başkan Gürkan ile birlikte projeyi inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek “Daha önceki dönemde başlayan bu yatırımın bitme noktasına getirilmesi, bağlantılarının yapılması değişen ve gelişen Malatya için çok önemli” dedi.


Projenin Doğu bölgesinin kalkınmasında önemli bir görev ifa edeceğini dile getiren Tüfenkci, “Sağlıklı bir yaşamın temellerini oluşturacak olan bu yatırım Malatya’mıza hayırlı olsun. Bu tür yatırımlar Malatya’nın cazibe şehri olmasında önemli. Yeni yatırımların bölgemize gelebilmesi iç in alt yapısını tamamlamış iller diğer illere göre daha rekabet noktasında avantajlılar. Büyükşehir Belediyemizi bu gayretlerinden dolayı takdir ediyorum. İnşallah bir bütün içerisinde Malatya’nın altyapısını ve üstyapısını kısa süre içerisinde tamamlayarak Malatya’yı daha yaşanabilir bir kent haline getiririz. Sayın Başkanımıza ve bu çalışmalarda emeği bulunanlara teşekkür ediyor, bu çalışmaların Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:36
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