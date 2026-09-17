  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar! İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu Yeni Parti ve DEM Parti ailenin korunmasına karşılar! 'LGBT'lilere yapılan operasyonu durdurun' Petrolde baş döndüren trafik! Bir yükseliyor bir düşüyor Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı! Netanyahu’ya kapılar açık, Mahmud Abbas’a vize yok! ABD’den Filistin’e çifte standart Tel Aviv'de alarm! Türkiye'nin Suriye hamlesi resmen çıldırttı! Türkiye'deki LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor! 17 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 17 Eylül 1961: Adnan Menderes'in idam edilmesi (Eski Başbakan)
Dünya BM: ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul...
Dünya

BM: ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BM: ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul...

Birleşmiş Milletler (BM) İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, ABD’nin savaş suçu işlemiş olabileceğine ilişkin makul gerekçeler tespit edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, ABD’nin savaş suçu işlemiş olabileceğine ilişkin makul gerekçeler tespit edildiğini bildirdi.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 63. Oturumu kapsamında yayımladığı yeni raporda, ABD’nin İran’a yönelik eylemlerine ilişkin değerlendirmelere yer verdi.
Raporda, İran'daki sivillerin hükümetleri tarafından işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlar ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları arasında sıkışıp kaldığı kaydedildi.

İran hükümetinin 2025-2026 protestolarına yönelik şiddet içeren baskısının, geçmişteki müdahalelere kıyasla benzeri görülmemiş tırmanışa işaret ettiğine değinilen raporda, bu süreçte kitlesel ölümlere ve yaralanmalara yol açan yaygın ölümcül güç kullanımı ve kapsamlı tutuklamaların yaşandığı belirtildi.

Raporda, İran hükümetinin protestoculara karşı internet erişiminin kısıtlanmasının yanı sıra idam cezalarını artırması da eleştirildi.

"ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler"
Mart ve ağustos arasında tamamı protestolarla alakalı 29 kişinin idam edildiği de rapor da yer aldı.

 

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından, sivillerin ölümüne, yaralanmasına veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açan ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlemenin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 178 sivilin ölümüne yol açan iki ayrı hava saldırısında ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu tespit ettik."

İran ve ABD'ye tüm ihlallere ve suçlara derhal son vermeleri, mağdurlara tam tazminat sağlamaları ve ihlallerin tekrarlanmayacağını garanti altına almaları çağrısı yapıldı.

Haluk Görgün ve Orgeneral Dalkıran HÜRKUŞ-2 ve HÜRJET ile uçtu
Haluk Görgün ve Orgeneral Dalkıran HÜRKUŞ-2 ve HÜRJET ile uçtu

Gündem

Haluk Görgün ve Orgeneral Dalkıran HÜRKUŞ-2 ve HÜRJET ile uçtu

İlk kez açıklandı! İran'dan Trump'a olay teklif iddiası
İlk kez açıklandı! İran'dan Trump'a olay teklif iddiası

Dünya

İlk kez açıklandı! İran'dan Trump'a olay teklif iddiası

İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu
İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu

Gündem

İran'dan Hürmüz'de ABD'ye darbe! Amerikan personelinin bulunduğu gemi vuruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23