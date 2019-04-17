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Seçim 2019 Sayfası

Milletvekili, sendika ve federasyon yöneticilerinden Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel’e tebrik ziyaretleri gelmeye devam ediyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
Milletvekili, sendika ve federasyon yöneticilerinden Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel’e tebrik ziyaretleri gelmeye devam ediyor.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ziyaretler kapsamında; Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kartal Belediyesi geçmiş dönem Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt, CHP İstanbul geçmiş dönem İl Başkan Yardımcısı Nurkemal Çalışkan, Maltepe Belediyesi geçmiş dönem Başkan Yardımcısı Fevzi Karaağaç, Türk Harp-İş Sendikası Eski Genel Sekreteri Salim Tilkici, Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan ve yönetimi, Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Yöneticileri ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Metin Şenel ve yönetimini makamında ağırladı. Ziyaretçiler Başkan Gökhan Yüksel’i yeni görevi için tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Gökhan Yüksel de ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
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