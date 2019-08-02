Milletvekili Sefer Aycan'dan eşcinsel destekçisi Netflix yayınlarına sert eleştiri!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Dünyada virüs gibi yayılan, bütün çocukların ve genç zihinlerin ahlakını, inancını, edebini hedef alan netflix platformunun dizileri RTÜK tarafından izlemeye alınırken, ahlaksız LGBTİ destekçisi gezi zihniyeti, her türlü pisliğin yaygınlaşmasına araç olan bu iğrenç görüntülerin özgürlüğünden yana tavır aldı. RTÜK’ün denetim kararını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, “Özgürlüğün de sınırı vardır. Genele zarar vermeye başlıyorsanız, buna müsaade etmek mümkün değildir.” dedi.

“Ülkeyi yıpratacak, huzuru bozmaya yönelik yayınlara müdahale etmek RTÜK’ün yetkisinde”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, RTÜK’ün genel ahlaka aykırı, ülkeyi yıpratacak, ülkedeki huzuru bozmaya yönelik yayınlara müdahale yetkisinin olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Genel ahlakı yıpratacak yahut ülkenin çıkarlarına, ülkenin birlik ve beraberliğine aykırı yayınlara müdahale edilmesini tabii ki doğru buluyorum. En doğru şekilde bunlara müdahale etmek lazım. Bu yayınların ne niyetle yapıldığının sorgulanması lazım. Zarar verici yayınlara, programlara, söylemlere müsaade etmemek RTÜK’ün en doğal hakkıdır. Özgürlüğün de sınırı vardır. Başkasına zarar vermeye başlıyorsanız, genele zarar vermeye başlıyorsanız, buna müsaade etmek mümkün değildir. Bu da özgürlük olarak değerlendirilemez. ‘Ben sana küfredeceğim’ diye bir özgürlük var mı?”