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Milletvekili Öztürk’ten gurbetçilere destek çağrısı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Ramazan Bayramı nedeniyleGiresun ve ilçelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, tatil dolayısıyla memlekette bulunan gurbetçilerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

09 Haziran 2019 Pazar 20:36
Milletvekili Öztürk’ten gurbetçilere destek çağrısı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Ramazan Bayramı nedeniyleGiresun ve ilçelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, tatil dolayısıyla memlekette bulunan gurbetçilerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.


Esnaflardan bölge ve sektörlerinin sorunları hakkında bilgi alan MilletvekiliÖztürk, ziyaretlerde, çay ikramı eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerden sonra, belediye başkanları, ilçe başkanları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Giresun merkez veilçelerinde çarşıda pazarda dolaşarak gurbetten memlekete gelenlerle de görüşen Milletvekili Sabri Öztürk, 23 Haziran tarihinde İstanbul’da yapılacak olanBüyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için gurbetçilerin mutlaka geri dönmelerinive destek vermelerini istedi.


Öztürk yaptığı açıklamada, “Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz, bu hizmetler zaten yapılması gereken şeylerdi. Yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik. Hep daha fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz bu noktada. Bizim için bunlardan çok daha önemli olan şey gönüllere girmektir. İşimizi, gönüllere girebilirsek gerçek anlamda başarmış oluruz. Amacımız, bir sevgi halkası oluşturmak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde hastalarımızı, yaşlılarımızı, gazilerimizi, şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Sadece onların hal hatırlarını sormak, sorunlarına çare olmak için değil, gönüller arasında bir köprü kurmak amacıyla gerçekleştiriyoruz biz bu ziyaretleri. Çünkü biliyoruz ki, bizi ve hizmetlerimizi yücelten şey tevazudur aynı zamanda. Biz bugüne kadar bunun bilinciyle hareket ettik. Bundan sonra da bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 20:36
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