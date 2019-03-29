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Milletvekili Özen’den sözde Bursa bildirisine sert tepki

AK Parti Bursa Milletvekili Refik, Özen Bursa’nın sözde çağrısı bildirisine sert tepki göstererek, “Bu 3-5 kişinin çağrısı Bursa’nın çağrısı değildir.

29 Mart 2019 Cuma 09:19
Milletvekili Özen’den sözde Bursa bildirisine sert tepki

AK Parti Bursa Milletvekili Refik, Özen Bursa’nın sözde çağrısı bildirisine sert tepki göstererek, “Bu 3-5 kişinin çağrısı Bursa’nın çağrısı değildir. Bu ilanları verirken keşke başlık olarak Bursa’nın çağrısı değil de, 3-5 kişinin çağrısı deselerdi daha isabetli olurdu. Artık yeni bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bu arkadaşlar yeni Türkiye’ye hala adapte olmuş değiller. Onların yeni Türkiye’nin sürecine uyum sağlayıp, oru idrak edebileceklerinden çok emin değiliz. Kafa yapıları buna müsait olmayabilir” dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak için seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Çarşı ve Kayhan’da esnaf ziyaretlerinde bulunan Özen, Cumhur İttifakı’na destek istedi. Son günlerde gazetelerde çıkan Bursa’nın çağrısı yazılı bildiriye tepki gösteren Özen, “Gazetelerde Bursa’nın çağrısı diye yayınlanan ilanlar var. İnsanlar siyaseten birilerini desteleyip, yanında olabilirler. Bunu gayet doğal karşılıyoruz” diye konuştu.



“3-5 kişinin çağrısı Bursa’nın çağrısı değildir”


3-5 kişinin mesajını Bursa’nın çağrısı olarak gazetelerde ilanla duyurmanın abes olduğunu ifade eden Özen, “Bursa 3-5 kişiden ibaret bir şehir değildir. Bu 3-5 kişinin kendi düşüncelerini Bursa’nın çağrısı olarak lanse etmek aslında genlerinden gelen bir hastalığın tezahürü olarak ifade ediyoruz. Bu, azınlıkların kendilerini milletten üstün görme, kendi iradelerini milletin iradesinden üstün görme hastalığının tezahürüdür. Bu 3-5 kişinin çağrısı Bursa’nın çağrısı değildir. Bu ilanları verirken keşke başlık olarak Bursa’nın çağrısı değil de, 3-5 kişinin çağrısı diye koysalardı daha isabetli olurdu. İçeriği noktasında katılmadığımız ve tercihleri noktasında kabul etmediğimiz bir durum” açıklamasını yaptı.



“Bu arkadaşlar yeni Türkiye’ye adapte olmuş değiller”


Demokrasilerde insanların tercihlerinin hür olduğunu vurgulayan Özen, “Böyle bir ilanla kendilerini küçük düşürdüler. Bursa halkı kendi iradelerini, böyle 3-5 kişinin iradesinin çok daha üstünde olduğunu sandıkta gösterecektir. Bunlar geçmişte kaldı. Artık yeni bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bu arkadaşlar yeni Türkiye’ye hala adapte olmuş değiller. Bu yeni Türkiye’nin sürecini uyum sağlayıp, idrak edebileceklerinden çok emin değiliz. Kafa yapıları buna müsait olmayabilir. Biz inşallah yeni Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu zihniyetteki anlayışlara Bursa halkı izin vermeyecektir. En iyi cevabı 31 Mart akşamı tüm Türkiye’ye ilan edecektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:19
  1. doğa

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