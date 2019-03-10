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Milletvekili Özboyacı: "Türkiye’nin genç nüfusu en büyük avantajı"

AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, Türkiye’nin genç nüfusunun en büyük avantajı olduğunu ve bu gücün farkında olan tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 14:34
Milletvekili Özboyacı: "Türkiye’nin genç nüfusu en büyük avantajı"

AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, Türkiye’nin genç nüfusunun en büyük avantajı olduğunu ve bu gücün farkında olan tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.


TBMM’nin en genç milletvekillerinden olan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Genç seçmenlerin yerel seçimlerde önemli rol oynayacağının altını çizen Özboyacı, genç bir siyasetçi olarak gençlere çok önem verdiklerini vurguladı. Özboyacı, “24 Haziran seçimlerinde yurt içinde oy kullanan 26 milyon seçmenimiz var. Bu 26 milyon seçmenimizin 17 milyonu genç, yani 30 yaş altı. Bu da şu demek; oy kullanan 3 seçmenden bir tanesi 30 yaşın altında ve genç. 31 Mart yerel seçimlerinde de ilk defa oy kullanacak 18 yaş altı tam 996 bin arkadaşımız var. Yani 1 milyona yakın. Bu durum Türkiye’nin aslında ne kadar büyük bir genç potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu gösteriyor. Tabii Türkiye’nin bu genç nüfusu özellikle Batı Avrupa ülkelerine göre belki de en büyük avantajı. Bu avantajın, bu potansiyelin, bu gücün farkında olan tek lider Recep Tayyip Erdoğan, tek parti AK Parti. Bunu nereden biliyoruz? 24 Haziran’da seçilen milletvekillerine baktığımızda AK Parti’de 30 yaşın altında tam 5, 35 yaşın altında da tam 15 milletvekili var. Ben en genç milletvekillerinden biriyim ama benden daha genç 6 tane milletvekili daha var. Aslında bu durum Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin gençlerine duyduğu güveni ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımızın bu potansiyelin ve gücün ne kadar farkında olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizler de Cumhurbaşkanımızın bu güvenini, milletimizin bu teveccühünü boşa çıkarmamak adına bu ülkenin en büyük potansiyeli ve gücü olan gençler olarak elimizden gelen bütün çalışmayı sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:34
  1. doğa

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