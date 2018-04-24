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Milletvekili olmak isteyenler dikkat! Başvurular başladı

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, milletvekilliğine aday adayı olacaklar için önemli açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 16:26
Milletvekili olmak isteyenler dikkat! Başvurular başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde, milletvekilliğine aday adayı olacakların sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alarak, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletebileceğini belirterek, "YSK ile de görüşüldü, onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk, bugün itibariyle başladı." dedi.

Adalet Bakanlığının, adli sicil kayıtlarının e-devletten alınmasına ilişkin bir çalışması olduğunu anlatan Gül, şunları söyledi:

"YSK İLE GÖRÜŞTÜK, SİSTEMİ AÇTIK"

"Milletvekili adayları, adliyeye gitmeden sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden alabilecekler, Yüksek Seçim Kuruluna verebilecekler. YSK ile de görüşüldü. Onlar da kontrol edebilecek. Sistemi açtık. 'Milletvekilliği adaylığı' diye bir buton koyduk. Bugün itibariyle başladı. Vatandaşlarımız adliye koridorlarında sabıka kaydı için uğraşmayacaklar, milletvekilliği için. Adalet Bakanlığı e-devlet üzerinden entegre etti. Dolayısıyla oradan tıklayarak adaylık için başvurularını yapabilirler, herkese hayırlı olsun"

"OY KULLANIM HAKKI ENGELLENEMEZ"

Bakan Gül, bazı ülkelerin, vatandaşların oylarını rahatça kullanabilmelerine çeşitli engeller çıkardığının belirtilmesi üzerine, hiçbir hukuk devletinin buna hakkı olmadığını vurguladı.

Yurt dışında her ülkede vatandaşların oylarını özgürce kullanabileceklerini ifade eden Gül, "Randevu sistemini de kaldırdık. Vatandaşlarımız daha önce saatini ve günü alıyorlardı ama 200 kilometre öteden geliyordu. Bu zorluğu kaldırdık. Bugün inşallah Mecliste kabul edilerek, yürürlüğe girecek. Oylarını istedikleri yerde kullanabilecekler, randevu sistemine tabi olmaksızın" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:26
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