0553 313 94 23

Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık fiyatının açıklanması ve belirsizliğin ortadan kalkması"

Fındık bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, amaçlarının hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanması ve fındıktaki belirsizliğin ortadan kalkması olduğunu söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık fiyatının açıklanması ve belirsizliğin ortadan kalkması"

Fındık bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, amaçlarının hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanması ve fındıktaki belirsizliğin ortadan kalkması olduğunu söyledi.


Milletvekili Köktaş, fındık bölgesi milletvekilleri ile birlikte 2019- 2020 fındık sezonunu değerlendirmek ve eylem planı oluşturmak üzere bir araya geldikleri toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantının bir adım sonrasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelmek olduğunu ifade eden Köktaş, "Amacımız hasat dönemi başlamadan önce fındık fiyatının açıklanması ve fındıktaki belirsizliğin ortadan kalkmasıdır" dedi.



“Çitçimizin yanındayız”


AK Parti hükümetleri olarak çiftçinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Milletvekili Köktaş,“Ürün, yatırım ve alan bazlı destekleri vererek çiftçimizi, tarımla uğraşan insanlarımızı mağdur etmemeye gayret gösterdik. İşte bugün de, bunun hedefe ulaşması için ön çalışmalarımızı hızlandırdık. AK Parti hükümetleri olarak hiç bir dönem çiftçimizi, sanayicimizi yanıltmadık, popülist siyaset yapmadık. Hele hele ucuz siyasete asla prim vermedik. Bu, bundan sonrada böyle olacak” diye konuştu.



“Fındığın kararını fındıkçıların vermesini istiyoruz”


2018 yılında ziraat odaları ve tarafların, rekoltenin düşük olduğunu, hükümetin fiyat açıklamaması gerektiğini, fındık fiyatlarının tırmanışta olduğunu kendilerine bildirmeleri üzerine hükümet olarak sessiz kaldıklarını aktaran Köktaş,“Ancak daha sonra gelişen olaylar üzerine, fiyatların yukarı gitme yerine, aşağıya doğru düştüğünü gördük ve çalışmalar yaparak 14 lira ve 14,50 lira fiyat verilmesinin uygun olacağını ve bu fiyattan sonra da fındığın 18 liraları gördüğünü hep beraber müşahede ettik. Bu fiyatlar baz alınarak inanıyorum ki, bu yıl fındığa hem hükümetimize yük gelmeyecek hem yurt dışı alıcıları sıkıntıya koymayacak hem de çiftçimizin rahat edeceği bir fiyat ilerleyen günlerde bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacak ve fındık üreticimiz stratejisini ona göre kurgulayacaktır. Gelişmeleri hemşehrilerimizle yeri ve zamanı geldiğinde paylaşmak istiyoruz. Fındığın kararını, fındıkçıların vermesini istiyoruz. Ucuz siyasetle gündeme gelmek isteyenlerinde geçmişte fındıkla alakalı ne yaptıklarını bilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı kararına iptal
    1. Katalonya'nın İspanya Kralı karşıtı..
    2. Karadeniz kıyılarında hortum paniği!..
    3. Fransa Bisiklet Turu
    4. ‘Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi’..
    5. Antalya'da feci kaza! Aracın içinde..
    6. ABD'li şirket ile Irak yönetimi..
    7. Topladıkları atıklardan “Biz çöp..
    8. Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık..
    9. Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
    10. Devlet kurumunu dolandıran..
    11. Denizlispor’da 2 imza
    12. Kılıçdaroğlu: "(Erbil'de Türk..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Midibüsten düşerek ölen genç,..
    15. İran'dan "Silah satan olmayınca..
    16. "Saldırı, Bağdat ve Ankara arasındaki..
    17. Uluslararası "Peygamberimiz ve Aile"..
    18. Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını..
    19. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden..
    20. GRAFİKLİ - TSK PKK'nın Irak'taki..
    21. Orta Afrika’da silahlı gruplar..
    22. TBMM Genel Kurulu
    23. Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası
    24. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    25. Beşiktaş'ın yeni sezon formaları..
    26. İsrail el koyduğu 13 tekneyi Gazze'ye..
    27. 9 aylık bebek öldü
    28. İnşaatta kenevir yetiştiren cezaevi..
    29. Meksikalı uyuşturucu karteli 'El..
    30. Milletvekili Köktaş: "Amacımız fındık..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda