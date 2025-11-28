Milletvekili Kılıç, Halkımızdan aldığımız sorumluluğu güven içerisinde yine halkımıza hizmet olarak sunmanın gururunu yaşıyoruz

14 Mayıs genel seçimlerinde halkın oylarıyla seçilerek Mardin milletvekili olan Faruk Kılıç seçim vaatlerinde söylediği gibi memleketi Mardin’in her bir karış toprağına hizmet etmek, vatandaşının yanında yer alarak talep ve önerilerine çözüm üretmek için durmadan çalışmalarına devam ediyor.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak amacıyla Mardin’e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e eşlik eden Milletvekili Faruk Kılıç Milli Eğitim Bakanı’nın çalışmalarını tamamlanmasının hemen ardından memleketi Mardin’den ayrılmayarak programlarını sürdürdü. Bir hafta boyunca programlarını memleketinde devam ettiren Milletvekili Kılıç vatandaştan tam not aldı.

Milletvekili Kılıç Gittiği Her Yerde İlgi Odağı Oluyor

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç çalışmaları kapsamında AK Parti Mardin İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yönetim kurulu üyeleriyle toplantılar gerçekleştirerek istişarelerde bulundu. Memleketin can damarı niteliğinde olan esnaflarla bir araya gelerek hasbihalde bulundu. Olası talep ve önerilerini alarak işlerinin daha iyi olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Milletvekili Kılıç Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışı ödül törenine katılarak hak kazanan sporculara ödüllerini takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen STK temsilcileriyle buluşma toplantısına katılarak, toplumun farklı kesimlerinden gelen görüş ve önerileri dinleyerek notlarını aldı. Milletvekili Kılıç, “Terörsüz Türkiye yolunda önemli adımlara vesile olabilecek bu toplantıların çok önemli olduğunu belirtti.”

Öğretmenleri Günlerinde Yalnız Bırakmadı

Kutsal olduğu kadar büyük bir sorumluluk gerektiren öğretmenlik mesleğinin fedakârlığını her platformda dile getiren Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılarak değerli eğitim camiasıyla bir araya geldi. Erzurum Milletvekili Fatma Öncü’nün katılımıyla gerçekleştirilen Sosyal ve Coğrafi Koşulların Kadın Cinayetlerindeki Etkileri Konferansına katılan Kılıç, “Bizler kadınlarımızın güvenle yaşayabildiği, özgürce var olabildiği, üretime ve hayata eşit şekilde katılabildiği bir toplumun ancak güçlü bir dayanışma ve ortak bilinçle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda düzenlenen her etkinlik, her akademik çalışma ve her toplumsal farkındalık adımı, kadınların yaşam hakkı için verilen mücadelenin önemli bir parçasıdır.” Diyerek önemli mesajlara yer verdi. Mardin Valisi/Büyükşehir Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile yerel sorunları kapsayan görüşmenin ardından Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların acı ve mutlu günlerinde yanlarında oldu.

Halkımıza Hizmet Etmekten Hep Onur Duyduk

Programlarını her defasında dolu dolu bir şekilde tamamlayan Milletvekili Kılıç, “Halkımızdan aldığımız sorumluluğu güven içerisinde yine halkımıza hizmet olarak sunmanın gururunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da daima memleketime hizmet etmek, vatandaşlarımın dertleriyle hemhal olmak için durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Dedi