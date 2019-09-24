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Milletvekili kendisini protesto edenlere silahla saldırdı!

Ekonomik kriz içinde olan Haiti'de milletvekili olan Ralph Fethiere, meclis binası önünde kendisini protesto eden vatandaşlara silahıyla saldırdı.

24 Eylül 2019 Salı 10:56

İç karışıklığın ve siyasi belirsizliğin bitmek bilmediği Haiti'de kan donduran bir olay yaşandı. İşsizlik, hayat pahalılığı ve sefalet içinde yaşayan bazı Haitililerin tepkisini bastırmak isteyen Jean Marie Ralph Fethiere silahına sarıldı. Etrafa ateş açan Fethiere biri gazeteci olmak üzere toplam iki kişiyi vurdu.

2010 yılında yaşanan 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir türlü toparlanamayan Haiti'de senato, başbakanı belirlemek için bir araya geldi. Bir hafta içinde ikinci kez bir araya gelen vekillerden Jean Marie Ralph Fethiere dün senato binasından çıkarken korku saldı.

Protestoculara silah çekti

Kendisini protesto eden göstericileri ve soru sormak isteyen gazetecileri gören Fethiere, bir anda belindeki silahına sarıldı. Tabancasıyla ateş açmaya başlayan Fethiere ortalığı karıştırdı. Etrafa ateş açan Fethiere bir gazeteciyi yüzünden vurdu, bir diğer kişiyi de yaraladı. Associated Press ajansının fotoğrafçısı olarak çalışan Chery Dieu-Nalio kanlar içinde kalırken olay yerine gelen sağlık ekipleri adama müdahale etti.

Gazetecinin durumu iyi 

Doktorlar gazetecinin yüzündeki kurşun parçalarını çıkardıklarını ve Dieu-Nalio'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yaşananların ardından aracına binerek uzaklaşan silahlı vekil birkaç saat sonra kamuoyunun karşısına çıkarak açıklama yaptı. Fakat Fethiere'nin açıklamaları yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.


"Kendimi korudum" dedi

Fethiere tabancasıyla ateş açtığını dile getirmeden, "Militanların saldırısına uğradım. Beni aracımdan çıkarmak istediler ve ben de kendimi korudum. Kendini korumak bir haktır. Silahlı insanlar beni tehdit etti ben de aynı şekilde karşılık verdim" dedi. Fethiere ayrıca üzerinde İngilizce "basın" anlamına gelen "Press" yazılı kurşun geçirmez yelek ve baret olan Dieu-Nalio'nun gazeteci olduğunu bilmediğini söyledi.

Fethiere'nin silahlı saldırısı uluslararası basınının da gündemine oturdu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:56
  1. Jean Marie Ralph Fethiere
  2. Chery Dieu-Nalio
  3. haiti

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