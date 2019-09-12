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Milletvekili Kavuncu’dan KYK yurtlarında inceleme

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:26
Milletvekili Kavuncu’dan KYK yurtlarında inceleme

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz’ün de eşlik ettiği ziyaretlerde milletvekili Kavuncu, yurtlarda karşılaştığı öğrencilerle sohbet etti. Kavuncu, daha sonra yurt müdürleri ile bir araya gelerek KYK yurtlarının mevcut yapısı ve ihtiyaçları ile yeni eğitim-öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Dünyanın en değerli varlığının insan olduğuna dikkat çeken Kavuncu, insanlara hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.


Milletlerin ve ülkelerin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş, donanımlı genç nesiller olduğunu vurgulayan Kavuncu, “Türkiye’de 20 milyon civarında ortaöğretim, 5 milyon ise yükseköğretimde eğitim gören öğrencimiz var. Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği 200 civarında ülke var. Sahip olduğumuz 25 milyon öğrenci 100 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla. Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ifade ettiği gibi bu genç neslin nitelikli, donanımlı, vatanına, milletine, bayrağına, devletine faydalı bireyler yetiştirilmesi çok önemli. Bu yüzden Kredi Yurtlar Kurumlarını önemsiyoruz” dedi.


700 bin civarında öğrencinin KYK yurtlarında barındığını açıklayan Kavuncu, “Devletimiz ülkemizin en büyük servetini bize teslim etti. Bizde bu değerleri en iyi şekilde eğitip yetiştirerek ülkemize kazandıracağız. KYK yurtlarında daha önce 200 bin öğrencimiz barınırken, AK Parti iktidarında yapılan yeni yatırımlarla bugün bu sayı 700 bine çıktı. Öğrencilerimiz 5 yıldızlı otel konforunda yurtlarında barınıyorlar. Bir taraftan fiziki iyileştirmelerimiz devam ederken diğer taraftan sosyal ve kültürel faaliyetlere de ağırlık veriyoruz. Elbette sorunlarımız sıkıntılarımız olabilir ancak çalışanlarımız büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiriyor. Fedakarca görevlerini yerine getiren KYK çalışanlarına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


KYK’da gençler hayata hazırlanırken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de önemli görevler ifa ettiğinin altını çizen Kavuncu, “Gençlerle ilgili çağın getirdiği sorunları, problemleri çözüme kavuşmasında önemli çalışmalar yapıyor. Dünyanın en değerli varlığı insan, bizde insana hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerde toplumda değişim ve dönüşüme neden oluyorsak bu bizim için en büyük mutluluk.


Güncel sorunlarımız var. Bu büyük devlet olmanın sancılarıdır. Yıkmayan her darbe bizi güçlendirir. Düştüğümüz yerden kalkacağız ve gönül coğrafyamıza önderlik yapacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:26
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