0553 313 94 23

Milletvekili Kahtalı’dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
Milletvekili Kahtalı’dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Kahtalı, mesajında, bayramlarda insanların birbirine kenetlendiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevinçlerin paylaşıldığı, kalplerin yumuşadığı, akraba, dost ve komşuların ziyaret edildiği bir gün olduğunu belirtti.


Türkiye’nin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmaya çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini ifade eden Hakan Kahtalı, şunları kaydetti:


"Bayramlar, böyle günlerde birleşmenin bütünleşmenin, kaynaşmanın ortak duyguları yaşamanın vesile olduğu günlerdir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, samimiyet ve hoşgörü duygularını pekiştirdiğimiz takdirde eminim ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Sahip olduğumuz imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak bizim örfümüzün temel şiarlarındandır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Alemi’nin ve hemşehrilerimin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    1. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    2. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    3. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    4. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    5. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    6. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    7. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    8. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    9. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    10. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    11. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    12. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    13. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    14. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    15. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    16. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    17. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    18. Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı..
    19. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ..
    20. Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram..
    21. Mezarlıklara ücretsiz servis,..
    22. Türkiye'den BM'nin Libya'da ateşkes..
    23. MHP’li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu
    24. Elazığ’da Arife günü mezarlıklarda..
    25. Dışişleri Bakanlığından, Libya’daki..
    26. "Toksoplazma paraziti, gebelerde..
    27. Bakanlıktan yüzme yardımcısı ürünler..
    28. ABD’de yaşanan katliamların sırları
    29. Kumuk Türkleri’nin ünlü yazarı..
    30. CHP Genel Başkanı Kemal..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz