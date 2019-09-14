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Milletvekili Kahtalı’dan Kale ilçesine ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale ilçesinin de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:32
Milletvekili Kahtalı’dan Kale ilçesine ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kale ilçesinin de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.


Milletvekili Kahtalı, beraberinde Büyükşehir Belediyesinden bazı daire başkanları ile birlikte Kale ilçesini ziyaret etti.Kahtalı, ilk olarak Kale Merkez Camii’nde Cuma Namazı sonrası Malatya İzollular Sosyal İletişim ve Birliktelik Derneği’nin (İZOLDER) düzenlemiş olduğu Aşure programına katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.


Daha sonra Kale Kaymakamlığına atanan Nurullah Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milletvekili Kahtalı, ilçenin sorun ve sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu. Buranın ardından Kale Belediye Başkanı Murat Koca’yı da makamında ziyaret eden Kahtalı, son yapılan 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Malatya’da önemli bir başarı elde edildiğini belirterek, “Büyükşehir ve ilçelerde güzel sonuçlarla belediye başkanı arkadaşlarımız seçilmiş oldu. Kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.


Kale’nin merkeze yakın bir ilçe olması konumuyla önemli bir yer olduğunu ifade eden Kahtalı, belediyenin hazırlayacağı projelerin her zaman yakın takipçisi olacaklarını söyledi. Kale ilçesinin her seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını ifade eden Kahtalı, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 92 oy oranı ile Kale’nin Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik ve sağlam duruşu bizler için çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da o dönem Kale ilçesini onurlandırmıştı. Bu nedenle her zaman için Kale’nin Cumhurbaşkanımızın yanında özel bir yeri vardır” şeklinde konuştu.


Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin şuanda yaklaşık 25 noktada önemli işlere imza attığını dile getiren Kahtalı, “Tabi Büyükşehir Belediyemiz 13 ilçenin tamamında sorumlu. Deneyimli, kıymetli arkadaşlarımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız da deneyimli bir arkadaşımız. Onunda gayretleri ile tüm ilçelere ayrım yapmadan hizmet gidecektir. İlçe belediyeleri de kendi bütçesi ile yapacağı projeleri de yakından takip edeceğiz. Meclis üyeleri ile muhtarlarla uyum içerisinde Kale’ye hizmet getireceğiz” dedi.


Milletvekili Hakan Kahtalı ve beraberindekiler daha sonra Kale Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek burada muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Milletvekili Kahtalı, “Kale ilçemize AK Parti’ye bugüne kadar bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda sağlam duran bir ilçemiz. Buradaki mahallenin sorunlarını çözüm önerilerini ele alacağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından mahalle muhtarları da söz alarak sorun ve sıkıntılarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:32
  1. doğa

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