  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Milletvekili Fendoğlu’ndan galibiyet sevinci

Yeni Malatyaspor’un 12 hafta aradan sonra galip gelmesi, Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun da sevincine yol açıp, “Bu saatten sonra her maç bize final” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:01:19 -
Milletvekili Fendoğlu’ndan galibiyet sevinci

Yeni Malatyaspor’un 12 hafta aradan sonra galip gelmesi, Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun da sevincine yol açıp, “Bu saatten sonra her maç bize final” dedi.


Süper Lig’de kalmak için mücadele veren Yeni Malatyaspor’un kendi sahasında İzmir takımı Göztepe’yi 2-1 mağlup etmesinden sonra önemli 3 puan aldı. Küme düşmeme yolunda önemli 3 puanı hanesine yazdıran Yeni Malatyaspor’un haftalhar sonrası galip gelmesinin sevincini yaşayan Milletvekili Fendoğlu, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Vazgeçmek yok Malatya’m. Bu saatten sonra her maç bize final. Her maçta hakemleri de yenecek kadar gol atacaksınız. Biz bu oyunu bozacağız. Y.Malatya:2-Göztepe:1” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı