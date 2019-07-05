Milletvekili Erol: ”Maden ilçesinin tümünün afet bölgesi ilan edilerek, taşınmasıyla ilgili girişimde bulunmalı”

Elazığ’ın Maden ilçesinin tümünün afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “İlçenin taşınmasıyla ilgili girişimde bulunmalı. Bununla ilgili afet bölgesindeki vatandaşlara tanınan imkanlar tüm yerleşim bölgesinde oturan konut, mal ve iş yeri sahiplerine tanınmalı. Bu sorun çözülmeli“ dedi.

Maden ilçesiyle sorunları hem mecliste hem basında gündeme getirdiğini belirten Milletvekili Gürsel Erol, “Maden ilçesi çok köklü bir tarihe sahip olan, Osmanlı döneminde belediye olan, dünyada silah sektöründe kullanılan 2 maden bakır işletmesinin olduğu ilçelerden birisi. Birisi ABD’de çıkartılan diğeri de Maden ilçesinde çıkartılan bir bakır işletmesi. Burası 2 binli yıllarda özelleştirdikten sonra resmen farklı bir uygulama ile işletme mantığının yalnızca kar amaçlı bir mantığa çevrilerek işletildiği bir maden haline getirilmiş. Bu madenin yanlış işletme politikalarından kaynaklı aynı zamanda madenin kar amaçlı politikalarından kaynaklı. Şuanda Maden ilçesi büyük bir risk altında. Bunu ben meclis gündeme getirerek aynı konunu daha detaylı ve geniş araştırmasıyla ilgili araştırma komisyonu önergesi verildi. Bu önerge ilk etapta meclis tarafından ret edildi. Şimdi Cumhurbaşkanının genelgesi ile bölgenin afet ve riskli alan ilan edilmesinden sonra yeni bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili yeni bir önerge verdik" şeklinde konuştu.

Yeni bir öneri sunan Erol, “Bizim önerimiz, Maden ilçesinin tümünün afet bölgesi ilan edilerek, ilçenin taşınmasıyla ilgili girişimde bulunmalı. Bununla ilgili afet bölgesindeki vatandaşlara tanınan imkanlar tüm yerleşim bölgesinde oturan konut, mal ve iş yeri sahiplerine tanınmalı. Bu sorun çözülmeli. Aynı zamanda da bu mağduriyeti bu ilçeye yaşatan işletme hakkında yasal sürecin bir an önce tamamlanmasıyla ilgili, buradaki devlette oluşan kamu zararın bir kısmının da şirketten karşılanmasıyla ilgili mecliste görüşmelerimiz ve tekliflerimiz olacak. Yeniden araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili önergemizi meclise verdik. Meclisin gündemine getireceğiz. Meclisin gündemine geldikten sonra da ben bizzat tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerini ziyaret ederek bunun bir siyasi değerlendirme olarak değil, bir ilçenin geleceğiyle ilgili ortak bir çözüm önerilmesi konusunda bilgilendireceğim”ifadelerini kullandı.