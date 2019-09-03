Milletvekili Erbaş’tan Rektör Uysal’a ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Milletvekili Ahmet Erbaş’a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk eşlik etti.

Erbaş, Yıldırım ve Öztürk, Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Erbaş, Yıldırım ve Öztürk’e teşekkür etti.(EFE-)

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