Milletvekili Dülger’den Kilis’in il oluşunun yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis’in il oluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, 25 yıl boyunca, Eğitimde, kültürde, turizmde ve sanayide etkinliğini her geçen gün biraz daha artırma gayreti ile Türkiye’nin yeni değerler, yeni güzellikler sunan barışın ve umudun şehri Kilis’in İl oluşunu 25. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Dülger, “ AK Parti hükumetlerimizin yatırımlarıyla beraber Kilis’imiz il olduğu günden bugüne birçok alanda kendini daha hızlı bir şekilde geliştirme imkanı bulmuştur. Yöneticilerimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla bir bütünlük içerisinde, sosyal yapının güçlenmesi, toplum bütünlüğümüzün korunması yönünde bir bütünlük içinde gayret sarf edilmesi ile hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. İlimizin gelişip kalkınmasında ve bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor nice güzel günler diliyorum” ifadesine ver verdi.