  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Milletvekili Dülger’den gaziye ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yüksekova’da gazi olan komando Astsubay Emir Delihacıoğlu’nu evinde ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:31:03 -
Milletvekili Dülger’den gaziye ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yüksekova’da gazi olan komando Astsubay Emir Delihacıoğlu’nu evinde ziyaret etti.


Milletvekili Dülger, Şehit yakınlarının aileleri ile gazilerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Kutsal vatanda da rahat ve mutlu yaşayalım diye canlarından, cananlarından vazgeçmeyi göze alanlara şükran borcumuz var. İstanbul’un Fethin yıl dönümünde Hakkari Yüksekova’da gazi olan Komando astsubay hemşehrimiz Emir Delihacıoğlu’nu ziyaret ettim. Güzel ev sahipliğinde dolayı Gazimize, muhterem eşine ve güzel yavruları Ela’ya gönül dolusu teşekkürler. Şehitlerimize gazilerimize şükran borcumuz var” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı