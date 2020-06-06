  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve beraberindekiler, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:45:51 -
Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve beraberindekiler, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la bir araya geldiler.


Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis’in iftihar kaynağı ve aydınlık yüzü olan Kilis 7 Aralık Üniversitesini ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un şahsında 7 Aralık Üniversitesinin 13. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Üniversitemize her konuda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Rektör Karacoşkun da Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in, Üniversitenin 13. yılını kutlama vesilesiyle yaptığı bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı