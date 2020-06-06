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Siyaset

Milletvekili Dülger Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:37:16 -
Milletvekili Dülger Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Milletvekil Dülger, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kısa süne önce adanan İl Müdürü Bahattin Yetim’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Dülger, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik Merkezindeki gençler ile sohbet eden Milletvekili Dülger, daha sonra kurumdan ayrıldı.

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