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Siyaset Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan o soytarıya tepki: “Kutsallarımıza saldırıyı normalleştiremeyeceksiniz!”
Siyaset

Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan o soytarıya tepki: “Kutsallarımıza saldırıyı normalleştiremeyeceksiniz!”

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Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan o soytarıya tepki: "Kutsallarımıza saldırıyı normalleştiremeyeceksiniz!"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, kutsal değerlerimize yönelik hakaretler savuran Deniz Göktaş isimli soytarıyı ve onu savunan siyasi yaklaşımları sert bir dille kınadı.

Toplumsal değerlerin mizah adı altında hedef alınmasına ve buna karşı takınılan siyasi tavırlara tepki gösteren Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; bir soytarı stand-upçı çıkıyor, bu milletin canından aziz bildiği kutsal kitabıyla, Kur’an-ı Kerim ile dalga geçme hadsizliğini gösteriyor. Buraya kadar bir şahsın cehaletini izliyoruz.

 

 

Fakat asıl dramatik ve üzüntü verici olan, bu meclisin çatısı altında siyaset yapanların takındığı tavırdır. CHP Grup başkanı ve Manisa milletvekili Özgür Özel, milletin mukaddesatıyla alay edilen bu rezaleti savunup milletimizin değerlerini yok sayarak 'Hepimiz güldük' diyebiliyor.

Grup Başkanvekili Ankara milletvekili Murat Emir ise, ortadaki bu sınır tanımaz hadsizliği 'etkili şakalar, siyasi hiciv' diyerek normalleştirmeye çalışıyor. Unutmayın! Biz burda olduğumuz sürece Normalleştiremeyeceksiniz! İnanca ve kutsala saldırmak ne zamandan beri mizah oldu?

 

Özgürlük havariliği yaparken asıl özgürlüğün sınırlarını dahi idrak edememiş bu sığ anlayışa hatırlatmak isterim: Bir kişinin özgürlüğü, bir başkasının özgürlük alanına girene kadardır."

Konuşmasının sonunda inanç özgürlüğünün ve mukaddesatın korunması konusundaki kararlılığın altını çizen Arslan,  “Bu tavrı Yüce Meclis’in huzurunda şiddetle kınıyorum.” dedi.

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Yorumlar

Mehmet

Bu ülkenin içinde ve dışında, milletimizin değerlerine saygısı olmayanların ne kadar acımasızca saldırılar yapmaya devam ettiğini bir kez daha görüyoruz. Deniz Göktaş gibi hadsizlerin Kur'an-ı Kerim'le dalga geçmesi kabul edilemez. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Özgür Özel gibi siyasilerin bu alçak davranışı karşısında sessiz kalmaları da milletimizin değerlerine olan saygılarının olmadığını gösteriyor. Bu tür saldırıları kınıyor, bu zihniyetin milletin vicdanına karşı bir ihanet olduğunu vurgulayarak TBMM'deki muhaliflerin bu sorumluluktan kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve milletimizin temsilcilerimiz de bu tür hadsizliklere karşı dimdik durmalıdırlar.

şirk ocağına baba ocağı diyen parti

chp bu ülkede İslam düşmanlığının kurucusudur.
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