Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan o soytarıya tepki: “Kutsallarımıza saldırıyı normalleştiremeyeceksiniz!”

Toplumsal değerlerin mizah adı altında hedef alınmasına ve buna karşı takınılan siyasi tavırlara tepki gösteren Dr. Hasan Arslan, TBMM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; bir soytarı stand-upçı çıkıyor, bu milletin canından aziz bildiği kutsal kitabıyla, Kur’an-ı Kerim ile dalga geçme hadsizliğini gösteriyor. Buraya kadar bir şahsın cehaletini izliyoruz.

Fakat asıl dramatik ve üzüntü verici olan, bu meclisin çatısı altında siyaset yapanların takındığı tavırdır. CHP Grup başkanı ve Manisa milletvekili Özgür Özel, milletin mukaddesatıyla alay edilen bu rezaleti savunup milletimizin değerlerini yok sayarak 'Hepimiz güldük' diyebiliyor.

Grup Başkanvekili Ankara milletvekili Murat Emir ise, ortadaki bu sınır tanımaz hadsizliği 'etkili şakalar, siyasi hiciv' diyerek normalleştirmeye çalışıyor. Unutmayın! Biz burda olduğumuz sürece Normalleştiremeyeceksiniz! İnanca ve kutsala saldırmak ne zamandan beri mizah oldu?

Özgürlük havariliği yaparken asıl özgürlüğün sınırlarını dahi idrak edememiş bu sığ anlayışa hatırlatmak isterim: Bir kişinin özgürlüğü, bir başkasının özgürlük alanına girene kadardır."

Konuşmasının sonunda inanç özgürlüğünün ve mukaddesatın korunması konusundaki kararlılığın altını çizen Arslan, “Bu tavrı Yüce Meclis’in huzurunda şiddetle kınıyorum.” dedi.