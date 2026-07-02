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Gündem Kur’an’a hakarete ‘komedi’ diyenler, Aleviliği eleştirenleri ekranlardan sildi! Mezhep simsarlığı mide bulandırıyor
Gündem

Kur’an’a hakarete ‘komedi’ diyenler, Aleviliği eleştirenleri ekranlardan sildi! Mezhep simsarlığı mide bulandırıyor

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Kur’an’a hakarete ‘komedi’ diyenler, Aleviliği eleştirenleri ekranlardan sildi! Mezhep simsarlığı mide bulandırıyor

Oy deposu olarak gördükleri Alevilere karşı Dersim’de, Çorum’da, Malatya’da, Sivas’ta ve Gazi mahallesinde vahşi bir politika güden, CHP’nin şaibeli 38’inci Olağan Kurultay’ında, “S...et kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” sözleriyle infial uyandıran malum zihniyet, ikiyüzlülüğüyle mide bulandırıyor.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Oy deposu olarak gördükleri Alevilere karşı Dersim’de, Çorum’da, Malatya’da, Sivas’ta ve Gazi Mahallesi’nde vahşi bir politika güden, CHP’nin şaibeli 38’inci Olağan Kurultay’ında, “S..... et kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık” sözleriyle infial uyandıran malum zihniyet, ikiyüzlülüğüyle mide bulandırıyor. Kur’an-ı Kerim ile alay eden Deniz Göktaş isimli küfürbaza sahip çıkarak, onu eleştirenleri “Sanata saygısı olmayan, şakadan espriden anlamayan, kahkahadan korkan bir anlayış” şeklinde nitelendiren Özgür Özel ve adamlarının, sıra Alevilere yönelik esprilere geldiğinde tahammülsüzlükte sınır tanımadıkları ortaya çıktı.
Yüce kitabımıza karşı “İlk 3 kitap iyiydi, 4’üncünün çevirisi zayıftı.(…) Yazarı için de çok zor. Aklına yeni bir fikir gelse ‘Son kitap dedik ya, domuz da yemeyiversinler” şeklinde skandal ifadeler kullanan Deniz Göktaş’a sahip çıkan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın yıllar önce Aleviler hakkındaki sözleri yüzünden başka bir ‘komedyen’i hedef aldığı öğrenildi. Sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Deniz Göktaş’ın çirkin sözlerini savunarak ifade özgürlüğünden dem vuran Başarır’ın 2020 yılındaki gösterisinde Alevilere yönelik kullandığı sözler yüzünden Pınar Fidan isimli komedyeni, “Bunun adı mizah olamaz. Bu utanmazlık, bu rezillik, bu ahlâksızlık. Videoda atılan her kahkahada bir kere daha utandım. Bunun için Alevi olmak değil yalnızca insan olmak yeterli. Pınar Fidan gibi böylesi zavallı zihniyetlere yazıklar olsun” cümleleriyle sözleriyle hedef alması “Pes” dedirtti.

 

RİYAKÂRLIK BIRAKILMALI

Akit’e konuşan Alevi dedesi Erol Saltık, şunları söyledi: “Kur’an’a, İslâm’a yönelik saldırılar hoş değildir. Komedyen ya da şovmen kılıklıların Alevileri hedef alan ifadeleri hatırlardadır. Bu ifadelere tepki verenlerin yüce dinimizle alay eden bir başka komedyen ya da şovmen kılıklıyı koruyup kollamaları ise tek kelimeyle riyakârlıktır. Yani vaktiyle Alevilere hakarette bulunan Güner Ümit’i, Mehmet Ali Erbil’i, Pınar Fidan’ı linç edenlerin sıra İslâm düşmanlığı yapan Deniz Göktaş’a gelince kol kanat germeleri akıl alır değil. Tutarlı olunmalı. Bir öyle bir böyle davranılmamalı. Bu tip durumlarda oy kaygısı güdülmemeli. Aleviler gibi Müslümanlar gibi dini sembolleri de aşağılayanlara kim olursa olsun sessiz kalınmamalı. Samimi olunmalı. Gelinen noktada Alevileri yerden yere vuranlara karşı verilen reaksiyonun İslâm için galiz ifadeler kullananlara verilmemesi çelişki değil de nedir? Ne yazık ki CHP’li arkadaşlarımızda bu anlamda ikircikli tavır görüyoruz. Yine Alevileri siyaseten basamak olarak kullanmayı, oy deposu olarak görmeyi yanlış buluyoruz. Biz, siyasetin içinde yer almıyoruz. Alevileri ‘Şuna ya da buna oy verin’ diye yönlendirmiyoruz. Hakikat ve Allah yolunda yürüyoruz. Siyasileri bilhassa CHP’li arkadaşlarımızı da sömürüden kaçınmaya davet ediyoruz. Aleviler, CHP’nin tekelinde değil. Dolayısıyla Özgür Özel’in de bir başkasının da Alevileri kullanma hakkı yok. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir cemevinde yuhalatılması büyük talihsizlikti. Alevi kimliğiyle bilinen Kılıçdaroğlu’nun cemevinde linç ettirilmesini tasvip etmeye imkân bulunmamaktadır. Riyakârlık bırakılmalıdır. Kim olursa olsun, ne olursa olsun mazlumun yanında durulmalıdır”.

 

“HER ZULÜMDE CHP’LİLER İKTİDARDAYDI”

Alevi dedesi Hüseyin Öz de şunları dile getirdi: “Aleviliğin özü İslâm’dır. İslâm’ı, Kur’an-ı Kerim’i benimsemeyen Alevi değildir. Dolayısıyla İslâm’a yapılan her saldırı Müslümanlara, Alevilere yöneliktir. Samimiyet, Alevileri tahkir edenlere gösterilen tepkinin İslâm’ı karalayanlara gösterilmesini gerektirmektedir. Bu tepkiyi göstermeyenler, İslâm’ı hedef alanları sahip çıkanlar ikiyüzlüdür. Biz, CHP’lilerin iç dünyalarını biliyoruz. CHP’lilerin İslâm düşmanlığı yapan kendini bilmez komedyenin ardında durmaları bizi şaşırtmıyor. Öbür yandan CHP’liler, Alevilere büyük zararlar verdiler. Bilindiği gibi Maraş, Çorum, Sivas olaylarında CHP’liler iktidardaydılar. Alevilerin başlarına bir şey geldiğinde CHP’liler üç maymunu oynuyordular. CHP’lilerin niyetleri bellidir. Onlar için Sünniler üzerinden siyaset yapıldığında Alevilere destek vermek esastır. CHP’liler için temel olan toplumun birliğinin, bütünlüğünün bozulmasıdır.”

 

Öte yandan, İslam’a ve mukaddes değerlerimize yönelik saldırıları “komedi” bahanesiyle perdelemeye çalışan CHP kafası, “Turnike” adlı şov programının sunuculuğunu yapan Güner Ümit’e “Sen Kızılbaş mısın?” dediği için ekranları dar etmiş, “Mum söndü mü oynuyoruz” ifadelerini kullanan şovmen M. Ali Erbil’in ‘Çarkıfelek’ isimli yarışmasının yayından kaldırılıp işine son verilmesini sağlamış, Kanal D’nin “Kavak Yelleri” adlı dizisindeki köpeğe “Hüseyin” isminin verilmesi üzerine ortalığı ayağa kaldırmıştı.

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Yorumlar

Ahmet

Bu habere bakıp bir kez daha CHP'nin iki yüzlülüğünü görüyoruz. Bir yanda Alevi kardeşlerimizi hedef alan sözlere sessiz kalıyorlar, öte yandan Kur'an-ı Kerim'e ve İslam değerlerine karşı saldırılar yapan Deniz Göktaş’a sahip çıkıyorlar. Bu riyakârlık, Allah'ın huzurunda asla kabul görmez. Özgür Özel gibi şahsi çıkarları için Alevileri siyasi bir araç olarak kullananların akıllarında insanlık ve İslam değerleri yoktur. CHP'lilerin geçmişte Alevi kardeşlerimize yaptığı zulümleri de unutmayalım, her zaman onların yanında olduklarını söylediklerine rağmen en zor zamanlarda onları yalnız bıraktılar. Allah'ın rahmetine kavuşan Mazlum Müslümanlara olan minnetlerini göstermek yerine Alevilerle siyaset oyunları oynamaya devam ediyorlar.

Cengiz

Buna azınlığın çoğunluğa tahakkümü derler ,kendileri çalıp kendileri istedikleri gibi oynuyorlar, dış istihbarat örgütlerinin parmağı var
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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