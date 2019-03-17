0553 313 94 23

Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kalmış olduğu evde kendi elleriyle menemen yaparak öğrencilerle birlikte kahvaltı sofrasına oturdu.

17 Mart 2019 Pazar 13:47
Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kalmış olduğu evde kendi elleriyle menemen yaparak öğrencilerle birlikte kahvaltı sofrasına oturdu.


Adıyaman’da, halkın gönlüne taht kuran AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Altınşehir Mahallesi’nde Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı evi sabah saatlerinde ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen milletvekili Aydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Aydın, kollarını sıvayarak mutfağa geçti. Burada kendi elleri ile domates, biber doğrayan ve daha sonra kırdığı yumurtalar ile menemen yapan Aydın, öğrencilerle aynı sofraya oturarak burada kahvaltı yaptı. Öğrencilerin oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu ziyarette öğrenciler Aydın’a teşekkür etti.


Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette konuşan Aydın, "Bizler de zamanında bunu yaşadık, bekar evlerinde kaldık üniversite zamanlarında. O dönemi çok iyi bilenlerden biriyim. Ekmeği bölüşmek, birlik içerisinde aynı sofrada oturmak kadar güzel hiçbir şey yoktur. Birlikte Türkiye’yi, dünyayı konuştuk. Birlikte sofrada sohbet ettik. Değerlerimiz aynı, geleceğe bakış açımız aynı. Türkiye için, kendimiz için, ailemiz için neler yapabilirizi konuştuk ve çok güzel bir sohbet oldu. Geleceğimizi emanet edeceğimiz böyle güzide gençlerimize ihtiyacımız var. Aralarında çok iyi yetişmiş, Türkiye’nin istikametini bilen dünyanın gidişatını görebilen, sorgulayabilen bir nesil, böylesine güzel bir gençlik, bizlere de güven veriyor açıkçası. Bizler de yerimizi bu gençlere bırakacağız, emanet edeceğiz. Gençlerimiz, tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu olduğumuzu çok çok iyi biliyorlar. Bu açıdan birlik ve beraberliğe ne kadar önem göstereceklerini kendialanlarında kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerektiğini, Türkiye’nin ne kadar güçlü olması gerektiğinin farkındalar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir sohbet ve çok güzel bir gündü” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü’ne yeni mağaza
    1. Beylikdüzü’ne yeni mağaza
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. "Bu şartlarda alınan bir puan da..
    4. Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu
    5. "İstanbul Ankara'sız, Ankara da..
    6. Bozbey esnafla buluştu
    7. Bellona Kayseri kümede kalmayı..
    8. (Özel) 65 yaşındaki kadına damadından..
    9. Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki..
    10. 50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle..
    11. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan,..
    12. "Özel çevre koruma bölgelerini 2,5 kat..
    13. Soyer: "Buca’nın İzmir’e vereceği..
    14. Özhaseki, Mogan ve Eymir’e plaj..
    15. Bahtiyar: “Katma değerli üretim ile..
    16. Güneydoğu’da istihdam hamlesi
    17. Başkan Yusuf Adli’den Yeni..
    18. Balıkesirli öğrenciler okulda..
    19. Pakistan'da saldırı! Çok sayıda ölü ve..
    20. Terör gazisinden başkan adayı Soydan’a..
    21. Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları..
    22. Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda..
    23. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    24. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    25. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    26. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    27. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    28. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    29. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    30. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu