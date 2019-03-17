Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi elleriyle menemen yaptı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kalmış olduğu evde kendi elleriyle menemen yaparak öğrencilerle birlikte kahvaltı sofrasına oturdu.

Adıyaman’da, halkın gönlüne taht kuran AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Altınşehir Mahallesi’nde Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı evi sabah saatlerinde ziyaret etti. Burada öğrencilerle bir araya gelen milletvekili Aydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Aydın, kollarını sıvayarak mutfağa geçti. Burada kendi elleri ile domates, biber doğrayan ve daha sonra kırdığı yumurtalar ile menemen yapan Aydın, öğrencilerle aynı sofraya oturarak burada kahvaltı yaptı. Öğrencilerin oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu ziyarette öğrenciler Aydın’a teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette konuşan Aydın, "Bizler de zamanında bunu yaşadık, bekar evlerinde kaldık üniversite zamanlarında. O dönemi çok iyi bilenlerden biriyim. Ekmeği bölüşmek, birlik içerisinde aynı sofrada oturmak kadar güzel hiçbir şey yoktur. Birlikte Türkiye’yi, dünyayı konuştuk. Birlikte sofrada sohbet ettik. Değerlerimiz aynı, geleceğe bakış açımız aynı. Türkiye için, kendimiz için, ailemiz için neler yapabilirizi konuştuk ve çok güzel bir sohbet oldu. Geleceğimizi emanet edeceğimiz böyle güzide gençlerimize ihtiyacımız var. Aralarında çok iyi yetişmiş, Türkiye’nin istikametini bilen dünyanın gidişatını görebilen, sorgulayabilen bir nesil, böylesine güzel bir gençlik, bizlere de güven veriyor açıkçası. Bizler de yerimizi bu gençlere bırakacağız, emanet edeceğiz. Gençlerimiz, tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu olduğumuzu çok çok iyi biliyorlar. Bu açıdan birlik ve beraberliğe ne kadar önem göstereceklerini kendialanlarında kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerektiğini, Türkiye’nin ne kadar güçlü olması gerektiğinin farkındalar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir sohbet ve çok güzel bir gündü” diye konuştu.