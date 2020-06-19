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Siyaset

Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder’i ziyaret etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:46:08 -
Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder’i ziyaret etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ziyaret etti.


AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Ahmet Aydın, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’e, çalışmalarında başarılar diledi.

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