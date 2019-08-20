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Milletvekili Aydemir’in babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve Akhisar Hilaliye Külliyesi’nin öğreticilerden Muammer Aydemir’in babası Hüseyin Aydemir son yolculuğuna uğurlandı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:24
Milletvekili Aydemir’in babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve Akhisar Hilaliye Külliyesi’nin öğreticilerden Muammer Aydemir’in babası Hüseyin Aydemir son yolculuğuna uğurlandı. Hüseyin Aydemir’in cenaze namazını bir diğer oğlu Muammer Aydemir kıldırırken cenazeye AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri de katılarak taziyelerini iletti.


Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görürken dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hüseyin Aydemir’in öğle namazını müteakip Hilaliye Camisi’nde kılınan cenaze namazına, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İlçe Belediye Başkanları, İl ve İlçe siyasi parti temsilcileri eski milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öte yandan Hüseyin Aydemir’in cenaze törenini oğlu Muammer Aydemir kıldırırken tüm cemaatten helallik istedi. Cenaze töreni ardından merhum Hüseyin Aydemir, Akhisar Yeni Mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:24
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