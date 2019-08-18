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Milletvekili Aydemir: “AK Parti vefa ve erdemin ifadesidir”

Kurban Bayramı’nı Erzurum’un ilçelerinde parti teşkilatlarıyla bayramlaşarak tamamlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bayram sonrası saha çalışmalarının ilk etabını Horasan’da gerçekleştirdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:01
Milletvekili Aydemir: “AK Parti vefa ve erdemin ifadesidir”

Kurban Bayramı’nı Erzurum’un ilçelerinde parti teşkilatlarıyla bayramlaşarak tamamlayan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bayram sonrası saha çalışmalarının ilk etabını Horasan’da gerçekleştirdi.


Horasanlı bir dadaş büyüğünün “Cumhurbaşkanımız büyük millet olduğumuzu dünyaya belletti” tespitini paylaşan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Dadaşların ortak kanaat ve inancı da budur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’ye yeni ve muhteşem bir ufuk açmıştır. Türkiye, küresel boyutta, insanlık adına gündem oluşturan bir ülke konumuna kavuşmuştur” dedi.


Milletvekili Aydemir, AK Parti Yöneticileri, DOSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hüseyin Koçan’la birlikte Horasan ilçesinin konuğu oldu. Horasan AK Parti ilçe Başkanı Recep Karataş, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ve Horasan muhtarlarıyla bir araya gelen Aydemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Türkiye’ye hakim olan istikrar ve güven ortamını anlatanMilletvekili Aydemir, istişare toplantısında, “AK dava; zihni, milli ve manevi şuurla beslenmiş, yüreği sevgiyle işlenmiş, hayatı Hakk’a hesap vermek üzere şekillenmiş, ameli Hak rızası için çalışmak olarak belirlenmiş müstesna insanların sahiplendiği, bir şeref payesi, bir onur nişanesidir” kaydını düştü.


AK Parti’nin siyasette sadakat, vefa ve erdemi temsil ettiği, AK Davanın tüm insanlığı kuşatan hak ve adaletin savunucusu olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, “18’inci kuruluş yıldönümü kaydında; vurgumuz: yüreğini milletine raptetmiş liderimiz etrafında vefa urganıyla bağlılığımıza; Duamız ise, ak kadroların millet hizmetinde berdevam kılınmasınadır” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:01
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