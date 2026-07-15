Milletvekili Alkayış: O gün son sözü milletimiz söyledi

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 15 Temmuz’un aziz Milletimizin hainlere karşı tanklar ve tüfekler önünde âdeta etten duvar örerek göğüs gerdiği, vatanını ve istikbalini darbecilere teslim etmediği gecenin adı olduğunu söyledi. Milletimizin seçimle işbaşına gelmiş hükümetimize ve Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a bağlılığını ve sevgisini büyük bir yüreklilikle ortaya koyduğunu aktaran Alkayış, son sözü yine milletin söylediğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi destan yazan milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına teveccüh göstererek büyük bir kararlılıkla şer odaklarının heveslerini kursaklarında bıraktığını belirten Alkayış, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanı, milleti ve devletiyle parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyanın bir kez daha anladığını ifade etti. Vatanımıza göz diken hainlerin milletimizin kavi duruşu karşısında uğramış oldukları hezimetin, ülkemiz üzerinde kötü emeller besleyenlerin korkulu rüyaları olduğunu da sözlerine ekleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, milli iradeye karşı koymaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Alkayış, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, bağımsızlık uğruna her zaman mücadele vermiş ve mazisi şanlı zaferlerle dolu olan bir milletiz. Milletimizin iradesi, daima demokrasi ve birlik-beraberlik yönünde tecelli etmiştir. Bu karanlık gecenin sonunda, devletimizin ve milletimizin darbeci şer odaklarını alt etmesiyle birlikte ülkemiz aydınlığa çıkmış, tarihteki zaferlerimize bir yenisi eklenmiştir. Milletimizin 15 Temmuz 2016 gecesi verdiği şanlı mücadelenin, bugün basılı ve elektronik yayın organları ile çeşitli haber kanallarında geniş biçimde yer aldığını görmekteyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve öneminin gelecek nesillere aktarılmasında ve bu bilinç etrafında bir araya gelmede bu haber ve bilgi kaynaklarının önemli payları vardır.” Stratejik açıdan son derece önemli bir konuma sahip olan Türkiye’mizin uluslararası ilişkilerde ve dünyadaki dengelerin korunmasında ne denli önem arz ettiğini; dünya politikasına nasıl yön verdiğini herkesin anladığını belirten Alkayış, geçtiğimiz günlerde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO toplantısında da bunun somut örneklerinin yakından görüldüğünü ve ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda süratle ilerlediğini sözlerine ekledi.

Bu vesileyle, halkımızın Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tekrar tebrik ettiğini söyleyen Alkayış, 15 Temmuz vatan savunmasında hayatlarını yitiren aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazi kardeşlerimize de şifalar dilediğini belirtti.