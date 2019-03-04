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Milletten Yılmaz’a sevgi seli

Cumhur İttifakı Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz Millet Mahallesinde nokta mitingine katıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:46
Milletten Yılmaz’a sevgi seli

Cumhur İttifakı Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz Millet Mahallesinde nokta mitingine katıldı. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen miting de vatandaşlar Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmazı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde karşıladı.


Millet Mahallesi Nokta Mitingine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Mhp Yıldırım İlçe Başkanı Serkan Aydemir’in Yıldırımlılara seslendiği nokta mitingin de Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz Yıldırımlılara seslendi.


Yılmaz: Şehir denilince bizim için önce akla beton binalar değil insan geliyor, bizde yol haritamızı ve çalışmamızı siz değerli hemşerilerimize göre belirledik memleket işi gönül işi, belediye işi gönül işi çünkü biz gönül medeniyetinin çocuklarıyız. Bizler bu yolda gençlerimize hizmet edecek sadece istihdam alanında değil kültürde, sanatta, sporda, eğitim deonların hizmetkarı olacak onların önünü açacak, onları geleceğe hazırlayacak 2071 ideallerine ulaştıracak çalışmalarla hizmetinizde olacağız, Yarınlarımız olan çocuklarımızın, kadınlarımızın hizmetkarı olacağız. Bu şehri el ele vererek şahlandıracağız, beraber yöneteceğiz sadece kamu kurumlarımız ile değil stk’larımızla, esnafımızla, sanayicimizle, eğitimcimizle kısacası tüm yıldırımlı hemşerilerimizle karar vererek geleceğimizi hep birlikte şekillendireceğiz. Bu şehir uludağ’ın eteklerine kurulmuş derelerle, vadilerle bezenmiş bir şehir bu güzellikleri mesire alanlarıyla, tematik parklarla, çocuk ve aile alanlarıyla sizlerin hizmetine sunacağız. Kültür sanat merkezleriyle, sosyal yaşam alanlarıyla şehre can vereceğiz ve bunları sizlerin hizmetinize sunacağız diye sözlerine son verenYılmaz konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı Şenol Çulcu’nun seçim ofisi açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:46
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