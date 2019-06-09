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Milletten 20 TL isteyen CHP’liler özel uçakta keyif sürüyor!

Son günlerde gündemden düşmeyen “özel uçak” tartışmalarının ardından, CHP’lilerin Koç’a ait bir firmadan özel jet kiraladıkları ortaya çıktı. Böylece, seçim kampanyası için vatandaştan 20 TL de olsa bağış isteyen CHP’lilerin, maddi sıkıntısının olmadığı, özel jetle keyif sürdükleri kanıtlandı!..

09 Haziran 2019 Pazar 16:34
Milletten 20 TL isteyen CHP’liler özel uçakta keyif sürüyor!

 yeniakit.com.tr  Son günlerde CHP’lilerin kullandığı özel jetler gündemden düşmüyor. Gezici Koç Holding’in CHP’lilere özel uçak tahsis ettiği haberlerinin ardından, söz konusu holding konuya dair açıklama yaparak, “Tahsis değil, kiralıyorlar” dedi. Böylece, sürekli “mağduruz” edebiyatı yapan ve halkın 20 TL’sine göz diken CHP’lilerin, özel jet kiralayarak keyiflerine baktığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Koç Holding’e bağlı firmadan uçak kiraladığı söylenen Nihat Zeybekci de konuya dair açıklama yaparak, bindiği jetin kendisi tarafından değil TAV tarafından kiralandığını söyledi.

‘Koç uçak tahsis etti’ iddiaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kullandıkları özel jetlerin üzerindeki Koç logosu, Türkiye aleyhinde birçok faaliyete imza atan Gezici Koç Holding’in söz konusu isimlere uçak tahsis ettiği iddialarını beraberinde getirmişti.

“Tahsis değil, kira”

İddiaların ardından Koç Holding, yazılı açıklama yaparak özel jetlerin Koç Holding bünyesindeki Setair isimli şirketten kiralandığını belirtmiş ve bazı AK Partili isimlerin de aynı şirketten uçak kiraladığını söylemişti.

“TAV kiraladı”

Setair’dan uçak kiraladığı belirtilen isimlerden AK Partili Nihat Zeybekci, konuya dair bir açıklama yaparak, “2017'de de kullanılan Koç Holding'e ait uçak, yine resmi bir program için Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından TAV üzerinden kiralanmış olan bir uçaktır. Ekonomi Bakanlığım döneminde, temsil etmekten gurur duyduğum devletimin resmi uçakları haricinde, Bakanlık tarafından, ne şahsım ne de basın ekibim adına özel uçak kiralanarak kullanılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Nihat Zeybekci'den Koç Holding'in savunmasına cevap gecikmedi

20 TL isteyen CHP’lilerin özel jet sevdası

YSK’nın şaibeli İstanbul seçiminin iptal edilmesi yönünde karar vermesiyle birlikte CHP, Ekrem İmamoğlu için bağış kampanyası başlatmıştı. CHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellerle, bankalardaki hesap numaraları verilerek 20 TL bağış yapılması istenmişti. Milletten 20 TL isteyerek “durumumuz yok” algısı oluşturmaya çalışan CHP’liler,  özel jetle seyahatten de geri durmuyor! CHP'li adayların özel uçak kullandığı Türkiye'de kabinedeki bakanlar dahi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferleriyle uçuyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:34
  1. İstanbul
  2. özel jet
  3. özel uçak
  4. Ekrem Imamoğlu
  5. kiralama
  6. Nihat Zeybekci

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