Millette para yoksa bu istatistik neyin nesi? Döviz mevduatı 588 milyon dolar arttı

Muhalefet, millette para olmadığını, Türkiye'nin iflasta olduğunu iddia ederek yabancıların kaçtığını ve ülkenin dibe vurduğunu söylerken TCMB'nin verileri durumun tam tersini söyledi. TCMB verilerine göre son bir haftada vatandaşların döviz mevduatları 588 milyon dolar artarak 232 milyar 234 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 Ağustos tarihli haftalık para ve banka istatistikleri açıkladı.

TCMB verilerine göre 30 Temmuz ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 588 milyon dolar artarak 232 milyar 234 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 1 milyar 664 milyon dolar arttı.

Bireylerin de tüzel hesapların da özellikle dolar mevduatındaki artış dikkat çekti. Geçen hafta bireyler dolar cinsi döviz mevduatını 438 milyon dolar, tüzel kişiler ise 871 milyon dolar arttırdı.

Yabancı hem DİBS, hem hisse aldı

Yine TCMB verilerine göre 6 Ağustos haftasında yabancı yatırımcılar Türkiye sermaye piyasalarından 278.6 milyon dolarlık alım yaptı.

Yabancı yatırımcılar hisse senedinde 168 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 113.8 milyon dolar net alım yaptı. Yabancı şirket borçlanma senetlerinde ise 3.2 milyon dolar net satışçı oldu.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine yabancıların 30 Temmuz itibarıyla 21 milyar 225,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ağustos’ta 22 milyar 47,5 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 421 milyon dolardan 8 milyar 570,7 milyon dolara çıktı. Yurtdışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 227.4 milyon dolardan 224.2 milyon dolara düştü.