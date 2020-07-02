Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Namibya ve Kosova ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 1 Nisan 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2020-2021"nin onaylanmasına ilişkin karar yer aldı.

Buna göre, anlaşmayla 2020-2021 için taraflar arasında bir iş birliği çerçevesi sağlanacak ve gerekli noktalarda karşılıklı anlaşmayla iki yıllık süre içinde revize edilebilecek.

- Namibya ve Kosova ile hibe anlaşmaları

Ankara'da 30 Nisan 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye, Namibya'ya iyi niyet jesti olarak 30 bin N95 maske, 60 bin üç katlı maske ve 20 bin koruyucu tulum hibe edecek.

Ayrıca, Ankara'da 16 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar yayımlandı.

Buna göre, Türkiye, Kosova'ya Mamuşa Belediyesi tarafından kullanılmak üzere bir adet tam donanımlı acil ambulansı hibe edecek.