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Milletin ve devletin parasını hortumlayıp kaçan Cem Uzan göz yaşarttı: Her şey vatan için

Milletin ve devletin milyonlarca lirasını hortumlayıp yurtdışına kaçan Cem Uzan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu vurgulayarak "Milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 23:01
Milletin ve devletin parasını hortumlayıp kaçan Cem Uzan göz yaşarttı: Her şey vatan için

Uzan ailesine ait olan İmar Bankası'nın batmasıyla binlerce mağdur ortaya çıkmış, hortumcu Cem Uzan da İmar Bankası ve Telsim olaylarından sonra Fransa'ya kaçıp orada yaşamak zorunda kalmıştı. Cep telefonu şirketleri Motorola ve Nokia ile de davalık olan Uzan, 2002 yılında Genç Parti'yi kurarak siyasete atılmıştı. Mitinglerinde döner ekmek, pilav ayran dağıtıp konserler verdiren Uzan, Paris'te yaşıyor.

"Milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım"

Cem Uzan, ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde tekrar ortaya çıktı. Uzan, Twitter mesajında, "Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım" dedi.

Uzan, "Ekonominin bu zor günlerinde herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. Her şey vatan için" ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 23:01
  1. Cem Uzan
  2. İmar Bankası
  3. Telsim

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