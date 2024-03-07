  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milletin tarihçisi! Mustafa Müftüoğlu rahmetle anılıyor
Aktüel

Milletin tarihçisi! Mustafa Müftüoğlu rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 11:48:00 -
Milletin tarihçisi! Mustafa Müftüoğlu rahmetle anılıyor

Ömrünü yakın tarihimizin karanlık noktalarına açıklık getirmeye adayan Yazar Mustafa Müftüoğlu, tekdüze bir tarihçilik anlayışı yerine daha canlı ve akıcı bir üslup ile tarihi sevdirmiş ve günümüze taşımıştır.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Müftüoğlu hayatını, Osmanlı mirasını anlamamız konusunda yaptığı çalışmalara adadı. Asıl adı Mustafa Hayreddin Tatlısu olan yazar, 7 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Abdulhamid, Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar, Tarihi Gerçekler, Memen Vakası, Milli Mücadele Gerçekleri ve 31 Mart Vakası isimli kitapları olan ve Tasvir, Kızılelma, Volkan, Büyükdoğu,Bizim Anadolu ve Milli Gazete gibi basın yayın organlarında yazıları yayımlanan yazar, Edirnekapı Kozlu Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23