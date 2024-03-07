Milletin tarihçisi! Mustafa Müftüoğlu rahmetle anılıyor
Ömrünü yakın tarihimizin karanlık noktalarına açıklık getirmeye adayan Yazar Mustafa Müftüoğlu, tekdüze bir tarihçilik anlayışı yerine daha canlı ve akıcı bir üslup ile tarihi sevdirmiş ve günümüze taşımıştır.
ALİ KANTARCI İSTANBUL
Müftüoğlu hayatını, Osmanlı mirasını anlamamız konusunda yaptığı çalışmalara adadı. Asıl adı Mustafa Hayreddin Tatlısu olan yazar, 7 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Abdulhamid, Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar, Tarihi Gerçekler, Memen Vakası, Milli Mücadele Gerçekleri ve 31 Mart Vakası isimli kitapları olan ve Tasvir, Kızılelma, Volkan, Büyükdoğu,Bizim Anadolu ve Milli Gazete gibi basın yayın organlarında yazıları yayımlanan yazar, Edirnekapı Kozlu Mezarlığı’nda medfun bulunuyor.