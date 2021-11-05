Milletin parasıyla kurulan İş Bankası net kârını açıkladı!

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket yılın 9 ayında 7 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Bankanın öz kaynak büyüklüğü 74,8 milyar TL düzeyine yükselirken, sermaye yeterliliği oranı Eylül 2021 itibarıyla yüzde 17,2 seviyesinde oluştu.

Banka, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 17,9 artışla 700,2 milyar TL'ye yükseltti. İş Bankası'nın, Eylül 2021 dönemi itibarıyla nakdi kredi hacmi 411,8 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 155,2 milyar TL'ye ulaştı.

Türk parası mevduat hacmi yıl sonuna göre yüzde 24,9 oranında artışla 168 milyar TL olan bankanın Türk parası mevduatı içinde vadesiz mevduatının payı yüzde 26,9 düzeyinde oluştu.