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Milletin parasıyla devlete küfür

İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Doç. Dr. Necdet Konan’ın Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretlerde bulunduğu, hatta daha da ileri giderek devlet büyüklerine sinkaflı küfürler savurduğu ortaya çıktı. Necdet Konan’ın millet tarafından seçilmiş Erdoğan’a hem “hırsız”lık iftirası attığı hem de ölümle tehdit ettiği belirlendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
Milletin parasıyla devlete küfür

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Üniversite kampüslerini devlet düşmanlığı yuvasına dönüştürmeye çalışan sözde akademisyenlere bir yenisi daha eklendi. İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Konan’ın sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfüre varan hakaretler yönelttiği, FETÖ yanlısı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Fetullahçılar tarafından montajlanmış ses kayıtları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “başçalan”, “hırsız” gibi ağır hakaretler savuran Konan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a da iğrenç sözler sarf ettiği belirlendi.

Erdoğan’ı ölümle tehdit etti

İnönü Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Doç. Dr. Necdet Konan’ın “facebook.com/necdet.konan.96” uzantılı sosyal medya adresinde, skandal paylaşımlar yer alıyor. Sözde akademisyen Necdet Konan, 4 Nisan 2019 tarihli paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şu sözlerle tehdit ediyor: “İktidardan düşürüldüğü gün yüce divana çıkarılıp işlediği savaş suçlarından DAEŞ’e gönderdiği tırlarca silah yardımından ve ailecek yaptığı milyar dolarlık vurgunlardan cezalandırıldığında da gözlerini böyle dehşete açacak.”

Konan, millet tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit ederek, 13 Mayıslı skandal paylaşımında şöyle diyor: “RTE’nin olduğu ülkede hiçbir şey güzel olamaz. Yargılanıp asıldığı gün Türkiye’ye güneş doğacak.”

22 Nisan tarihli paylaşımında, Erdoğan’a ait çirkin karikatürü paylaşan Konan, “17 yıldır zehir saçan dilin koparılması lazım. O da yakında olacak” derken, 12 Nisan’da ise “Hırsız Erdoğan hırsız damadı Berat Albayrak gitmeden ekonominin düzelmeyeceğini anlamayan kaldı mı?” şeklinde galiz ifadeler kullanıyor.

Bakan Albayrak’a da saldırdı

17 Mayıs 2019’da ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vatandaşın evini ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Necdet Konan, “İstanbul seçimlerini kazanmak için hırsız damadı da hırsız kayınbabası gibi fakir ailelerin sofralarında medyatik pozlar vererek halkı kandırmaya çalışıyor” ifadelerini kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da alçak ifadelerle hedef alan Konan, 28 Nisan’da şunları söylüyor:Fahrettin Altun denen bu zavallı satılık Aktrol, akademik camianın yüz karasıdır. Hiçbir değeri olmayan, uyduruk yayınlarla unvan alamayınca ruhunu RTE’ye satarak yalakalıkla hızla profesör yapılmıştır.”

30 Nisan’da da “Akademisyenler olarak bizler de adalete inanıyoruz ama din tüccarı Erdoğan’ın satın aldığı Türk yargısına ve yargıçlarına asla güvenmiyoruz” sözlerini sarf ediyor.

İşte o alçak paylaşımlardan bazıları:

12 Nisan: “Harami Erdoğan’ın günlük harcaması 1 milyon 800 bin Türk Lirası. Bir bilim insanı ömrü boyunca maaşını biriktirse bu parayı kazanamaz. Diplomasız bir başçalana harcanan paraya yazıklar olsun.”

14 Nisan: “Vatanını sattı Erdoğan. Vatandaşlığı sattı çok mu?”

15 Nisan: “Başçalan Erdoğan için çok iyi bir tekerleme biliyorum.”

26 Aralık 2018: “Erdoğan’ın inancı dahil her şeyi yalan. 17 yıldır tüccarlığı bırakmadı, bırakmıyor. Çünkü din tüccarı.”

10 Temmuz 2018: “15 Temmuz kahramanlık zaferi değildir. Kontrollü bir kalkışmadır. Erdoğan ve AKP zihniyeti, sahte bir darbe ile sahte kahramanlıklar türeterek, kan dökmeyi bile göze alarak ülkenin yönetim sistemini değiştirdi. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak, savaş suçlusu olarak yargılanacaklar.”

26 Mart: “Namus kavramının Bahçeli’de olmadığı bilinen bir gerçek. Bahçeli hırsız Erdoğan’ın stepnesinden başka bir şey değil.”

9 Ocak: “Cumhurbaşkanı Danışmanı Mariam Kavakçı hangi konuda yardımcı olacak? Anlaşılan cumhurbaşkanına çok güzel s..solar çekecek!”

20 Nisan: “En korkulması ve dikkat edilmesi gereken nesil AKP zihniyetinin yetiştirdiği nesildir.”

23 Kasım 2018: “Akşam, Star, Güneş, Vatan ve Sabah adlı kalemleri satılık ahlak yoksunu müsveddelerin manşetleri hep aynı. Hiç şaşırmadım”

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Mariam Kavakçı
  5. Cumhurbaşkanı Danışmanı
  6. hırsız Erdoğan
  7. Başçalan Erdoğan
  8. Berat Albayrak
  9. berat albayrak ak parti
  10. Hazine ve Maliye Bakanı
  11. Fahrettin Altun
  12. İnönü Üniversitesi
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  20. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

YORUM YAZ

  • sabrisabri41 dk önce
    bu tür o.c. larindan universiteler temizlenmedikce, o universiteden ise yarar insanlar cikmaz,,,bana verseler bunu kafasina iki mermi sikar yoluma bakar giderim...öylede yapilmali, hem devlete masrafda yapilmamis olur... hapse girecek, vergilerle beslenecek bu tür itogluitler.
  • SerdarSerdar50 dk önce
    İTE bak yattığı yere bak doçent kılıklı soytarı seni...
  • İdo1 İdo1 54 dk önce
    Bu devlet bukadar acizmi ki iki köpeği susturmasını beceremiyor.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 54 dk önce
    eğer bu yazılananlar doğru ise kendisi bu yazdıklarından daha aşağılık bir şasiyette bir insandır kendisini tarif etmiş yüreğin tutuyorsa istifa et siyasete gir yiyorsan.
  • ALLAH DİKTATÖRLERİN ÜLKESİNE GİTMEK NASPOLSUN AMİN ALLAH DİKTATÖRLERİN ÜLKESİNE GİTMEK NASPOLSUN AMİN 56 dk önce
    DİKTATÖRDEDİĞİKLERİNİN ÜLKESİNDE HALEN GÖREVDEYSE NEDİKTATÖRBE ACABA KENDİLERİNE DENSE MÜDÜR TEMİZLİKÇİ BİLEOLAMAZ
  • AliAli56 dk önce
    Ya kardesim sizin bu yaptiginiz 80 li yillarda yapilanlarla aynidir.halkin ifade ozgurlugunu kisitlamaktir,insanlarin ifade ozgurlugunu kisitlamakla bir yere varilmaz,kabak sizin basiniza patlar sonra.bakin demokrasiden anlamayan amerikada bile vatandaslar baskana nasil laflar ediyorlar,dunyaca taninmis Eminem bile binlerce kisinin onunde trump un sulalesine nasil sovuyor.yani bunlarin yapacagi belli bugun hirsiz dedi diye iceri atar,yarin sayin cumhurbaskani demedi diye iceri atar.yani bugun baskasina yapilan yanlisi savunursaniz yarin yanlisi size ya
  • son sözson söz57 dk önce
    en kısa zamanda defterinin dürülmesi gerek.arpası fazla gelmiş olmalı
  • FikriFikri1 sa önce
    İlim cehaleti alır, EŞEKLİK bakidir.Bu sözde akademisyen paçavrasında olduğu gibi.
  • CEVAT CEVAT 1 sa önce
    NECDET KONANLAGIMA KONAN.......FETO LAGIM AGZINDAN LAGIM AKMIS ....YAHUDI RABININ PICI ...GEBERIPCEHENNEME GIRECEK ..OLAN FETO...........NUN AKITTIGI LAGIMLARI AKITMISSINN.......YALANCI SEYTAN IBLIS..BOKSURATLI FETONUNIZINDE GIDIYON.............DEVLET BUBOKA KONAN .BU APARATTA...DAVA ACSIN VE ISRAILE DEPORTETSIN....YALANCI .O.......RPU...COCUGUNA.....GEREKLI CEVAP VERILMEDIR.....BÖYLE KRIPTO..IBNELERDEN DAHA COK VAR.........BUNLAR ..SABATAY SEVI TAKTIGIYLEN GIZLENIYORLAR.......BUNLAR BOKYIYIP LAGIM KUSARLAR.............................KÖKUNUZ BITECEK LAN ........KÖKUNUZU KURUTACAGIZ YAHUDI..PICLERI.......AZ KALDI............TASLAR ARKAMDA YAHUDI PIC VARGEBERT DIYECEK.....CEHENNEME POSTALANCSKSINIZ.................................MOSSAD APARATLARI.......
  • ADIYAMANLIADIYAMANLI1 sa önce
    Ya bu adam aynayı kullanmıyor mu ne tabi sizler ve sizin gibi dili bir yerlerine kadar uzanan baş tacı edilip başörtülüler ve namazlı namuslu insanlar görevden atılırken hatta ülkeden atılmaya çalışırdu, bir gecede sizin gibi tasması başkalarının elinde olunlar zenginleşip millet fakirleşiyordu, şimdi fakir fukaranın evinin önünde bulunan arabaları hazmedemiyor, sakat ve ihtiyarların aldığı maaş bir yerlerinize batıyor, ondan dolayı diliniz bir yerlerinize kadar uzuyor, Türkiye nerden nereye geldi, Erdoğan'ın aldırdığı Es 400 ler biryerlerinize batsın, namusuna dil uzattığınız, ve size ve sizin gibilere dur diyen Devlet sizin nerenize baktı ki, kendi isminizi ve lakabınızı ona yapıştırmaya çalışıyorsunuz, iyi ki ölüm var ama siz inanmıyorsunuz, o zaman tazmanızı ellerine verdiklerinizin yanında da bol bol ürüyeceksiniz o zaman
  • HarunHarun1 sa önce
    Tam bir k...hpe çocuğu nasıl olur derseniz aha bu kenarının profu cuk oturuyor VER MEHTERİ koydumun sipasina
  • Cengiz Cengiz 1 sa önce
    Bu devlet bu kadar mı aciz?bu ve bunun gibilerine neden dokunılamıyor,hakarettemi düşünce özgürlüğü,yasa ve kanunlar hep fakirler için mi? Zengin ve mevki sahibi ağızına geleni söyler devlet bakar öylemi.Allah cc Cumhurbaşkanı mıza güç,kuvvet ve sabır versin.
  • OsmanOsman1 sa önce
    Bu adam kendinin akademisyen ve bilim adamı olduğunu zannediyor. Bu paylaştığı herzeler hangi bilim dalına giriyor acaba? Fahrettin Altun'un akademisyenliğine laf eden bu militan kendi ünvanını acaba nasıl aldı? Akademik ve bilimsel özgürlük maskesi altında bu pervasızlıkla ilgili sanırım adli ve idari merciler gereken inceleme ve soruşturmayı yaparlar. Adamdaki cesaret Fetücü Emre Uslu'dan aşağı değil.
  • eşref aydıneşref aydın1 sa önce
    doğru söze ne denebilir ki.
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    ÜNİVERSİTELERDEN FETÖ TEMİZLİĞİ YAPILMADI MI!?? PROFESÖRLERİN YÜZDE KAÇI FETOCU DAVUTOĞLU'NA SORMAK LAZIM. DİĞER KURUMLARDA % 70 LERDE ÖRGÜTLENME YAPAN FETÖ ÜNİVERSİTELERDE YÜZDE KAÇ ÖRGÜTLENMİŞTİR? SİYASİLERE VE PROF.LARA DOKUNMADINIZ, İŞADAMLARINA DOKUNAMADINIZ!! FEHMİ YE ELLEYEMEDİNİZ...BU NASIL FETÖ MÜCADELESİ?
  • Süleyman Süleyman 1 sa önce
    Bu ne cesaret, bu herif devlet memuru değil mi?
  • SalihSalih1 sa önce
    Aşağlık herif ,söylemlerine bakılırsa bu bir fetöcü
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    bu namussuzlar üniversitelerden temizlenmeden ülkeye huzur gelmez bunlara varilen paralar HARAM,ZEHİR,ZIKKIM olsun
  • VeliVeli1 sa önce
    Alın bunu gereğini yapın kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret eden bunun bedelini ödemeli kaşınıyor bunlar tepemizin tasını attırmayınelimizden kimse alamaz sizi docentmis .......doçenti
  • hanzaferhanzafer1 sa önce
    İt ürür kervan yürür. Necdet Konan denen paçavralar Ürümeye devam edecek onların görevi zaten bu.Bunlar Akademisyen deyil hav havdır.Kimse bunları kaala almıyor zaten.
  • NurNur1 sa önce
    Bu adam kaşınmıyormu yani tc bunu bir kaşısın dediklerini bir ispatlasın şeytan imansız .yedi bu sattı günlük maaşı şu bu çetele tutmuş adam gölge misali bu şekilde iftira atan lar kim için olursa olsun Allahtan korkmazlarmıhiçispat edebilmesi lazım cehennemine odun taşıyan avanaklar şeytan sizi esir almış yuuuh aklını kullanamayan yaratıklar
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Bu nasıl devlet anlayışı be. Adam ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret ediyor, terör diliyle konuşuyor ama aynı zamanda devletin üniversitesinde akademisyen sıfatıyla tüyü bitmemiş yetimin hakkından zıkkımlanıyor. Bu kadar demokrasi çok fazla değil mi ? Bence fazla. Bunlara müsaade edilmemeli.
  • osmanosman1 sa önce
    Tayyip Erdoğan'a hırsız demek ona yapılmış bir hakaret değildir. Tayyip Erdoğan gerçekten hırsızdır. Sadece kral çıplak diyebilecek cesaret kimsede yoktur.
  • 41 ak41 ak1 sa önce
    Münafıklar ve kafirler için yaşasın cehennem
  • OktayOktay1 sa önce
    Bu zihniyetli rektõrden ne hayır beklenirki işini yapmayan yaşadığı ūlkesinin halk trafindan secildigini unutum karalama kampanyasi yapanlar ya devlet başa ya kuzgun leşe
  • Uğur UygunUğur Uygun1 sa önce
    Bu zat hale dişardamıtutuklanması ise savcılarıgöreve davet ediyorumTC cumhurbaşkanına kimse hakaret edemez bunun yasal cezası vardır savcılarıgöreve davetediyorum
  • RecaiRecai1 sa önce
    Demek ki hâlâ yargıda Fetö cüler aynen devam.Bu adamın ipini çekecek savcı ve hakimler neyi bekliyor. Adam daki tam Fetö
  • ahmetahmet2 sa önce
    Yargıtay İŞYERİ DIŞINDA/ÖZEL YAŞAMINDA uyuşturucu kullanan bir işçinin iş aktinin "İŞYERİNİN ŞEREFİNE LEKE SÜRDÜĞÜ VE ADINI KİRLETTİĞİ" gerekçesiyle HAKLI OLARAK FESHEDİLDİĞİNE KARAR VERDİ! Bu kişinin yaptığı bundan farklı mı? eğitimlilerinBİLİNÇLİ cehaleti ve NEFRET/AYRIMCILIK/HAKARET suçu DAHA AĞIR OLMALI!
  • turanturan2 sa önce
    BU HERİF KENDİ DERDİNİN ÇABASINA DÜŞMÜŞ.HAKKINDA ÇIKACAK FETÖ VE KENDİ YOLSUZLUKLARI için şimdiden kuyruğu kapıya sıkışmış kedi gibi miyavlıyor...
  • Ahmet GÜRDALAhmet GÜRDAL2 sa önce
    Ulan şerefsiz ulan vatan haini sen bu devletin maaşını al devlet büyüklerine hakaret et küfür et. Sen orada neye yararsın. Senin işin öğretim görevlisi değil mi istifa et siyasete atıl alçak herif, Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanına nasıl hırsız dersin bir de diktatör diyorsunuz. Diktatörün olduğu bir ülkede sen bunların bir tanesini bile ima yolu ile söyleyemezsin. Türkiye de demokrasi yok dersiniz, sabah akşam devlet büyüklerine küfür hakaret edersiniz, bu yaptıklarını Avrupa ülkelerinden birinde yapsan hapisden yıllarca çıkamazsın. Sen kimsin alçak herif.
  • mehmetmehmet2 sa önce
    İ...oğlu..
  • semihsemih2 sa önce
    ahlaksız terbiyesiz herif bide okumuşnamussuz diyor ya ne namussuzluğunu gördün sen şimdi namussuz değilsin kendince hırsız hiç değil kanıtlayamazsanmüfteri sin iftira atan kara çalan ve daha terbiyemin müsade etmediği nice galiz ve ağır şeyler
  • Madem okumussun yaptığının suç olduğunu bileceksin Madem okumussun yaptığının suç olduğunu bileceksin 2 sa önce
    Önüne geleni okumuş akademisyen diye serbest bırakırsan böyle olur. Türkiye'de bir çok kurum gereksiz. Hem makam hem para kaybı. Geçenlerde de 15 temmuza ve şehitlere hakarete fikir özgürlüğü diye vatan hainleri para ile yırttı. Ve bunlar üniversitede hain yetistirecekler. Bu sözleri cahil vatabdassoylese para ile kurtulmasi lazım. Ama çok bilmiş bu öğretim üyeleri öğrencilere de zehirlerini zerk ediyorlar. Asla affedilmemeli ve diplomalari iptal edilmeli. Madem okumussun ona göre hareket et. Neyin suç olup olmadigini bildiğin halde suç işliyorsa bedelini ödersin. Bu adam içinde kamera kayıtlarına bakılsın. Kasiyer kız da şahitlik edebilir. Böyle itlerin hakkından kötek gelir. Bir kere elini kolunu kiracaksın bak bakalım bir daha el alemin karısına kızına laf soyleyebilirmi? Millet sizin kariniza kiziniza karışmıyor sen kimsin haddini bileceksin.....

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