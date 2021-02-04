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Gündem Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var
Gündem

Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var

Milletin parası ile cebini dolduran Yemek Sepeti'nin kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın, milletin değerlerine hakaret edenlere destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 23:37:00 -
Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var

CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteğini arkasına Boğaziçi'Liler provokasyonlarını sürdürürken onlara bir destek de Yemek Sepeti'nin kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın'dan geldi.

'İnsan hakkına müdahale'

Milletin parası ile cebini dolduran Aydın, milletin değerlerine hakaret edenler için şu ifadeleri kullandı:

"Polisin 'Aşağı bak' emri en basitinden insan hakkına müdahaledir. O çocuklar Türkiye’nin aydın yüzleridir, kendi ülkelerinde polisten korkmadan başları dik yürümelidirler."

Kabe-i Muazzama'ya hadsiz hakaret!

Aydın tarafından 'Türkiye'nin aydın yüzleri' olarak tanıtılan provokatörler, Kabe-i Muazzama'yı hedef alarak Müslümanların sinir uçları ile oynamışlardı.

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