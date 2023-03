Milletin Meclisi’nde kirli pazarlık

Üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen CHP ile sözde milliyetçi İYİ Parti’nin önderliğinde kurulan 6’lı masa ile gizli ortakları HDP arasındaki kirli ittifak dün yapılan görüşmelerle resmen alenileşti. İP lideri Meral Akşener’in “olur”u ile Meclis çatısı altında gerçekleşen pazarlık görüşmesinde, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve HDP yöneticileri arasında, kayyum uygulamasından parti kapatmaya, yargı affından özerk yönetime ve eli kanlı teröristlerin cezaevinden tahliyesine kadar geniş bir çerçevede pazarlıklar yapıldı.

KAPALI KAPILAR ARDINDA KİRLİ PAZARLIK

İktidar umudunu Kandil’in siyasi uzantısı HDP’den gelecek oylara bağlayan CHP lideri ve zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün masa altına gizledikleri ortaklarıyla çok kirli bir mizansene imza attı. Yüzde 0,1’lik partileri bile genel merkezlerinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı oluşturan partilerin tabanını ve milliyetçi muhafazakâr seçmeni ürkütmemek adına büyük bir ikiyüzlülüğe imza atarak, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile TBMM çatısı altında bir araya geldi. Önceki gün sözde ‘nevruz kutlamaları’ bahanesiyle Yenikapı’da düzenlenen etkinlikte teröristbaşı Öcalan’a ‘sayın’ diyen ve ‘özgürlük talebinde bulunan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile buluşan Kılıçdaroğlu, çıkışta devletin mevcut işleyişine yönelik nefretini kustu. Görüşme sonrası Buldan ve Sancar ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, terörle iltisaklarından dolayı görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına sahip çıkarak kayyum uygulamasına son vereceklerini, ‘terörün partisi olamaz’ teziyle açılan parti kapatma davalarını bitireceklerini ve yargı üzerinden eli kanlı militanlara özgürlük getirecekleri vaadinde bulundu. Daha önce her evden HDP’ye bir oy toplayan, PKK’nın siyasi uzantısına federasyon sözü veren, büyükşehirlerde tek adayla seçime giren, ele geçirdikleri belediyeleri Kandil’in militanlarıyla dolduran ve son olarak HDP’lilere bakanlık sözü veren CHP liderinin skandal açıklamalarını akit’e değerlendiren uzmanlar, “Kılıçdaroğlu çok kirli bir senaryoyu sahneliyor” görüşünde birleşti.

KILIÇDAROĞLU HER ŞEYİ MÜBAH SAYIYOR

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP içerisindeki bir takım milletvekillerinin HDP’ye yönelik tutumu son derece açık. Başta Sezgin Tanrıkulu olmak üzere milletvekilleri gidip PKK’lı teröristlerin cenazesine katılan bir partinin HDP ile nerede görüştüğünden ziyade, bilinçaltlarında ne yattığını hepimiz biliyoruz. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmek için her şeyi kendine mübah sayıyor. Daha önce Ahmet Türk’le sözde demokrasi adı altında kol kola yürümüştü. Kılıçdaroğlu aslında tavrını gizlemiyor. HDP ile çok aleni şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik eylem ve söylemlerde bulunuyor. Zaten cumhurbaşkanı olursa KHK ile atılan teröristleri, Selahattin Demirtaş’ı ve bir sürü teröristin bizzat ismini zikrederek bırakacaklarını söylüyor. Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu eğer tepkilerden çekinmeseydi bu görüşmeyi 18 Mart Şehitleri Anma güdünde gerçekleştirecekti. Sözde milliyetçi Meral Akşener ise bu yapılanlara çanak tutuyor. İki lider de her iki tarafı konsolide etmek için çalışıyor. Kılıçdaroğlu, HDP tabanına mavi boncuk dağıtırken, Meral Akşener de milliyetçi tabana hitap ederek onları masada tutmaya çalışıyor. Ama anlaşılıyor ki her ikisi de samimiyetten uzak, tamamen cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmeye yönelik kirli bir senaryoyu sahneliyor.”

KEMALİST AKIL İKTİDAR PEŞİNDE

Altay Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği Başkanı Hasan Kapar ise şunları kaydetti: “Politikleşmiş Kürt oylarını temsil eden HDP’nin Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, Meclis odasında Kılıçdaroğlu ile görüşmesi vicdan sahibi ahali tarafından ciddi bir sitem, hatta öfkeyle karşılandığını müşahede ediyoruz. Evvela, BTP gibi yok hükmündeki bir partinin bile ayağına kadar gidilip ciddiye alınmasına karşın, HDP’nin ‘marazlı bir hasta’ gibi kenar köşede kabul edilmesi, milliyetçi ve muhafazakâr tabanı aldatmaya yönelik bir hamle olarak karşımızda duruyor. Her zaman olduğu gibi ‘Kemalist akıl’ iktidar uğruna her türlü ikiyüzlülüğü sergiliyor. HDP’liler de ikbal uğruna, Kürt ahalinin oylarını pazarlama peşindeler. Güya Kürt hakları için mücadele eden bir partinin Arap asıllı eş başkanları eliyle Kürt halkının oylarının CHP’ye peşkeş çekildiği çok aşikar.”



