Milletin malına nasıl sahip çıkılmalı? Hediye rüşvet sayılır mı?

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatını tanıtmak için yaptığı "Herkes İçin Siyer" programında Hayber Olayı'nı anlatırken dikkat çektiği rüşvet ve ganimet konusuna öyle bir vurgu yaptık ki, islam dünyasının en önemli sorunlarından biri olan liyakat ve israf tekrar gündeme geldi.