  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Milletin malına nasıl sahip çıkılmalı? Hediye rüşvet sayılır mı?
İSLAM

Milletin malına nasıl sahip çıkılmalı? Hediye rüşvet sayılır mı?

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in hayatını tanıtmak için yaptığı "Herkes İçin Siyer" programında Hayber Olayı'nı anlatırken dikkat çektiği rüşvet ve ganimet konusuna öyle bir vurgu yaptık ki, islam dünyasının en önemli sorunlarından biri olan liyakat ve israf tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:53:00 -

Yaşanan bir hadise üzerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sahabeye öyle bir uyarıda bulundu ki, dehşete düşüren o uyarı günümüz dünyasının yaşadığı problemlerin adeta reçetesi niteliğinde...

Siyer programlarını izlemek için; Herkes için siyer

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesin..
HDP'den müttefiklerine açık çağrı
Siyaset

HDP'den müttefiklerine açık çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortaklarına seslenerek AK Parti'ye karşı birleşme çağrısı yaptı.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı