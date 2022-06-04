Milletin hukukçuları Zilletin hedefinde

Hrant Dink cinayeti, MİT tır’larının durdurulması, DHKP-C ve FETÖ terör örgütü davalarına bakan, CHP’nin küfürbaz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile HDP’nin hapisteki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya hapis cezası veren Gürlek, görev aldığı kritik davalarda safını milleten yana belirledi.

İftiharlık kararlar

Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanı Yardımcılığına atanan Akın Gürlek’in verdiği ve iftihar tablosuna geçen bazı kararları şöyle: Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya, “Gülen yapılanmasına bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3’er yıl 6’şar ay 15’er gün hapis cezasına veren Gürlek, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile internet sitesinin yönetmeni Mustafa Çetin’i 3’er yıl 4’er ay hapse mahkûm etti. AYM’nin zorlama kararına direnen Gürlek, CHP’li Enis Berberoğlu’nu tahliye etmedi. Gürlek, kendisine hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açtı. CHP’nin küfürbaz İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi. HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, PKK propagandası suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptı. Türk Tabipler Birliği’ni ‘PKK seviciler birliğine’ çeviren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya 2.5 yıl hapis cezası verdi. İlk sivil darbe girişimi olan Gezici destekçisi Osman Kavala ve Mücella Yapıcı ile 5 kişinin tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. FETÖ’nün tetikçisi Mehmet Baransu, davalarına bakan Gürlek için defalarca reddi hakim talebinde bulundu.

Yıpratmak istiyorlar

Karalama kampanyasını değerlendiren Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Av. Mehmet Sarı, şunları dile getirdi: “Karşımızda hakaret etmeyi, millete küfretmeyi, milletin değerlerine saygısızlık etmeyi, onları hor görmeyi, aşağılamayı kendilerine vazife telakki eden ve bu ülkeyle fikri anlamda ciddi problemleri olan bazı kesimler var. Özellikle PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi kritik örgütsel davalar, İstanbul’da ihtisas mahkemesi bağlamında 14. Ağır Ceza, 22, 24 ve 26 Ağır Ceza Mahkemelerinde görülüyor. Bu mahkemelerde görev ifa eden hâkimlerimiz, savcılarımız, nedense millete ve devlete düşman kesimler tarafından hedef noktasına konuluyor.

Millet oyunun farkında

“Milletimiz, onların Türk yargısına ne denli düşman olduklarının farkında. Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atanan Akın Bey’in şahsına karşı yapılan saldırıların da bilinçli, organize olduğunun farkındayız. Maalesef bu illegal faaliyetler, şirin gösterilmeye çalışan sözde basın tarafından da yapılmaktadır. Bu saldırıların hiçbirisinin millet nazarında önemi yoktur. Hakimlerin verdiği kararlar denetime tabidir. Bu saldırılar yargı bağımsızlığına yapılmaktadır.”