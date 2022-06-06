  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Milletin gözüne gözüne soktuğunuz yetmedi mi Acun! Survivor'da bir skandal daha
Medya

Milletin gözüne gözüne soktuğunuz yetmedi mi Acun! Survivor'da bir skandal daha

Yurtdışından devşirdiği yarışma programlarını Türkiye'de yayın hayatına sokan Acun Ilıcalı'nın Survivor isimli rezil yarışmada her geçen hafta yeni bir skandal patlak verdi. Reyting uğrana ekranlara getirilen son olayda iki yarışmacı birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 12:50:00 -

Acun Ilıcalı'nın yurtdışından devşirdiği Survivor adlı rezalet programın bu akşamlara gelecek bölümünde iki yarışmacı arasında bir kavga yaşanıyor.

Survivor All Star yarışmasında Adem ile Atakan arasında gergin anlar yaşandı.

126. bölüm fragmanında, Atakan ile Adem'in arasında tansiyon yükseldi.

Dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem, bir oyunda karşılıklı mücadele etti.

Oyun sırasında Atakan, önüne geçen Adem'i tekmeledi.

Adem, oyunun ardından Atakan'a "Ben sana vurursam görürsün." dedi.

Atakan ise bu sözlere, "Gel vur" diyerek yanıt verdi.

Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacılar takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay