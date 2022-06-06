Milletin gözüne gözüne soktuğunuz yetmedi mi Acun! Survivor'da bir skandal daha
Yurtdışından devşirdiği yarışma programlarını Türkiye'de yayın hayatına sokan Acun Ilıcalı'nın Survivor isimli rezil yarışmada her geçen hafta yeni bir skandal patlak verdi. Reyting uğrana ekranlara getirilen son olayda iki yarışmacı birbirine girdi.
Acun Ilıcalı'nın yurtdışından devşirdiği Survivor adlı rezalet programın bu akşamlara gelecek bölümünde iki yarışmacı arasında bir kavga yaşanıyor.
Survivor All Star yarışmasında Adem ile Atakan arasında gergin anlar yaşandı.
126. bölüm fragmanında, Atakan ile Adem'in arasında tansiyon yükseldi.
Dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem, bir oyunda karşılıklı mücadele etti.
Oyun sırasında Atakan, önüne geçen Adem'i tekmeledi.
Adem, oyunun ardından Atakan'a "Ben sana vurursam görürsün." dedi.
Atakan ise bu sözlere, "Gel vur" diyerek yanıt verdi.
Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacılar takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.