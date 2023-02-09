Millet can derdinde komünistler tarikat! Böyle ahlaksızlık görülmedi...

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Ahlaksızlıkta sınırları zorlayan komünistler, Türkiye'nin yaşadığı büyük acıda da dur durak bilmeden İslami değerlere düşmanlık güdüyor.

7.7 ve 7.6'lık deprem, Kahramanmaraş ile birlikte 10 ile yıkıcı zarar verdi. Devletin tüm yetkili kurumları, bölgeye intikal ederek arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, gönüllü STK'lar ile kişi ve kurumlar da bölgede çalışmalara katkı sağlıyor.

Solcuların sürekli hedefinde olan Menzil'e, İsmailağa'ya ve İFAM'A bağlı gönüllüler de bölgeye destek olmak amacıyla giderek, arama kurtarma çalışmalarında yer alıp, depremzedelerin ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyor.

Komünist Partisi Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı, ise, seferberliğin sürdüğü depreme ilişkin açıklamasında, "Deprem bölgelerinde bir tane İslamcı vakıf, dernek, cemaat gördünüz mü?" diyerek, İslam'a olan kinlerinin bitmeyeceğini gözler önüne serdi.