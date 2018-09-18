Milletin başucu ilacı oldu



Buğday çimi tazeyken yararlıdır. Pişirirseniz değerini kaybeder. Sağlığınızı korumak için günde 2-8 yemek kaşığı kadar içmeniz yeterlidir. Tedavi maksatla kullanılacaksanız günlük doz 8-16 yemek kaşığına kadar çıkarılabilir. Tabii hepsi birden içilmez. Bu dozlar gün içinde bölünerek alınmalıdır.

Buğday çimi suyu, tablet ve toz olarak satılıyor. En iyisi taze sıkılmışıdır. İstediğiniz büyüklükte bir saksıyı temiz toprakla doldurun. Buğdayları ekmeden önce 1 gece suda bekletin. Güzelce sulanmış toprağa buğdayları ekin. Üzerini ince bir toprak tabakası ile örtün. Saksınız gölge bir yerde olmalı, güneş ışığı ile temas etmemelidir. Günde 1 kere sulamanız yeterlidir. 7 günde iyice büyümüş olurlar. Yeşillik 12-15 cm kadar uzadığında, ihtiyacınız kadarını, olabildiği kadar dibinden kesin. Vitamin ve minerallerin çoğu bitkinin dibine yakın yerdedir. Sonra isterseniz salatanın üzerine doğrayın ya da en iyisi suyunu çıkarıp taze iken için.

Buğday çimi suyu ile havuç suyunun karışımı tam “süpergıda”

Buğday çimi en mükemmel gıdalarından biri.. Bunlar süpergıdalar. Yüksek miktarda enzim, bitkisel besinler, vitaminler, mineraller, klorofil ve antioksidan bulunan gıdalara bu ad veriliyor. Bunların başında buğday çimi geliyor. Sonra kirlenmemiş sulardaki yosunlar.. Buğday çimi gibi diğer tahıl çimleri ve polen tozu da süper gıdalardandır. Ayrıca yüksek miktarda C vitamini ve diğer antioksidanlar ihtiva eden belli başlı meyveler, taze sürgün bitkiler de bu gruba dahildir.



Sebze tohumlarının filizlenmeden sonraki süreci hayatî enzimlerin en iyi kaynağı..

Filizdeki klorofil, kırmızı kan hücrelerimizle hemen hemen aynı kimyasal yapıya sahiptir. Kanı temizler. Dokuların iyileşme hızını arttırır. Uzun yıllardır kanserli hastaların tedavisinde kullanılıyor.

Buğday çiminde 20 çeşit amino asit, diğer gıdalarda bulunmayan yüzlerce farklı enzim var. Buğday çimi taze olarak tüketilirse; metabolizmayı uyarır, tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasını sağlar, lenf sistemini temizler, kalbin fonksiyonlarını arttırır, kan basıncını normalleştirir, kolesterolü düşürür, iç organlarımızı özellikle rahmi, akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri ve bağırsakları temizler. Sindirim sisteminde kötü koku yaratan bakterileri yok eder. Buğday çimi bir sağlık ve gençlik iksiridir. Buğday çimi suyu; havuç suyu, sebze suları ve diğer meyve suları ile karşılaştırıldığında, onlardan daha güçlü detox etkisi olan bir maddedir.

Başta sedef ve egzema olmak üzere, yara, yanık, kaşıntılar, güneş yanıkları, böcek sokmaları ve her türlü cilt tahrişine iyi gelir. En iyisi suyunu çıkarıp taze iken için. Tadı pek güzel sayılmaz! Havuç ve diğer meyve suları ile karıştırabilirsiniz.