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Siyaset Milletin aklıyla alay ediyor! Metro hükümetten şovu Ekrem’den
Siyaset

Milletin aklıyla alay ediyor! Metro hükümetten şovu Ekrem’den

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve saz arkadaşlarının, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 4,4 milyar TL'ye yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na konma çabaları büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 13:49:00 -

 

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ve metro projesine CHP'li İBB yönetiminin konma çabası da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Ulaştırma Bakanlığı üstlenmese bu metro yapılmayacaktı. Ekrem İmamoğlu istediği kadar, "İstanbullular yapıyor, vatandaşlarımız yapıyor, parası bizden çıkıyor" falan desin. Hikaye. Parası zaten halktan çıkıyor. İmamoğlu, "Biz CHP olarak İş Bankası hissemizden metro giderlerini karşılıyoruz" demiyor, her halükarda vatandaştan çıkacak zaten parası.

Şu ana kadar Ulaştırma Bakanlığı'nın kasasından 4.4 milyar lira çıkmış durumda. Bu peyderpey İBB'nin ödeneklerinden kesilecek. Bu 10 yıl mıdır, 15 yıl mıdır onun hesabını bakanlık ona göre yapıp kesmiş olacak.

Ama Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama gerçekten milletin aklıyla, zekasıyla alay etmektir. Siz yapıyorsunuz, biz yapıyoruz... E siz yaptıysanız töreni Ekrem İmamoğlu düzenleseydi, niye Ulaştırma Bakanlığı yaptı ki? İmamoğlu bir çalışma yaptığı zaman töreni bakanlık mı düzenliyor? Sen yapıyorsun, çağrıyorsun Tarkan'ı...

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