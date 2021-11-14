Milletimizin gönül coğrafyası geniş

Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, “Camilerimizi, Kur’an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu. İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını ifade eden Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur’an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını dile getirdi. “Kim ki Allah için bir mescit yaparsa Allah cennette onun karşılığı bir makamı ona nasip edecektir” hadisine atıfta bulunan Erbaş, bu camileri yapan bütün hayırseverlerin Allah Resulü’nün müjdesine nail olduğunu bildirdi.

“TDV vasıtasıyla dünyanın 149 ülkesine ulaşıyoruz”

Eğitim, gençlik merkezleri, Kur’an kurslarını yapmak için hayırda yarışan kulların, bütün insanlığı Allah yoluna sevk etmiş gibi olacağını vurgulayan Erbaş, “Bizim medeniyetimiz camiyi şehrin kalbi olarak kabul etmiş. Yüce Peygamberimizin Yesrib’e hicret ettiğinde ilk yaptığı şey, oranın ortasına cami inşa etmek olmuş ve o mescidin içinde bir mektep yapmış ve orada yetişen sahabeler binlerce kilometre uzağa ilim, irfan götürmüştür. Bugün Korkuteli ilçesinde Allah Resulü’nün varisleri, gençlik merkezleri, cami, Kur’an kurslarıyla süslemişler, emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

Erbaş, ilk inen surenin “Oku”, ikinci inen surenin de “Kalem” olduğunu, bu medeniyetin mensuplarının, çocuklarının elinden kitap düşmemesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri mensupları olarak toplumun önünde rehberlik eden hizmetkarlar olduklarını belirten Erbaş, şöyle konuştu: “Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk kurulduğu sırada din görevlisi karşılığında ‘Hademe-i Hayra’ yani hayır hizmetliler, hayır hizmetkarları, bunu ülkemizde 81 ilimizde, 922 ilçemizde ve binlerce köyümüzde yaptığımız gibi yurt dışında yüzlerce ülkede insanlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Sadece Kur’an faaliyetleri, Kurban Bayramı faaliyetleri dolayısıyla ülkemizdeki tüm beldelere ulaştığımız gibi, Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla dünyanın 149 ülkesine ulaşıyoruz. Ramazan hizmetleri vasıtasıyla 100 civarında ülkede iftar sofraları kuruyoruz. Bu, milletimizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü, yüceliğini, sevgisini ve muhabbetini milyonlarca insana tanıtmak anlamına geliyor. Sadece bir ramazan sofrası kurmaktan ibaret değil, bunun anlamı, sadece 1-2 kilo kurban eti ulaştırmak değil, bu bayrağımızı tanıtmak anlamına geliyor. Sadece Türkiye Diyanet Vakfının değil, milletimizin kurduğu yüzlerce vakfın hem ülkemizde hem de ülke dışındaki gönül coğrafyasında yapmış olduğu bu hizmetler, milletimizin bu şekilde ne kadar büyük olduğunu, cömert olduğunu tanıtmak anlamına geliyor.” Erbaş, hep birlikte Kur’an ve sünnet yolunda çalışıp yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Saflar Omuz omuza tutuldu

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararın ardından müminler camilerde normal saf düzeninde namazlarını eda etmeye başladı. Edirne’de başta selatin camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tuttu. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, “Allah’a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb’imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız” ifadesini kullandı.

Diyanet’in Kudüs turları başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını bildirdi. Erbaş, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığının öncülüğünde 2021-2022 döneminde Kudüs turlarına tekrar başlanacağını belirtti. Turlara katılacaklara dini rehberlik hizmeti de sunulacak ayrıca ziyaret yerlerinde personel bulunacak. Kudüs turuna katılacaklara eğitim semineri verilecek. Kudüs’e gitmek isteyen vatandaşlar, ilgili makamlarca alınan Kovid-19 tedbir ve kurallarına uymak zorunda olacak.