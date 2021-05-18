"Milletimize zarar verenler cezasını çekecek"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, 28’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının Ankara’da yapılan ikinci duruşmasını takip ederek, “Milletimize zarar verenler cezasını çekecektir” dedi.
YENİ AKİT/ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Kobani davasına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Milletimize zarar verenler cezasını çekecektir." ifadelerini kullandı.
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasının Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde ikinci duruşması yapıldı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta da izledi.
Usta davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “6-8 Ekim olaylarında Ülkemize, Milletimize zarar vermeyi amaçlayan terör yandaşlarının yargılandığı Kobani Davası’na katıldık. Duruşmanın ardından Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla basın açıklamamızı yaptık. Adalet yerini bulacak, Milletimize zarar verenler cezasını çekecektir” dedi.