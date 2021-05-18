  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Milletimize zarar verenler cezasını çekecek"
Filistin'den UCM'ye İsrail çağrısı
ABD'den İsrail ve Filistin çağrısı
Fransa Başbakanı Castex'ten cılız 'Gazze' tepkisi
Gündem "Milletimize zarar verenler cezasını çekecek"
Gündem

"Milletimize zarar verenler cezasını çekecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, 28’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının Ankara’da yapılan ikinci duruşmasını takip ederek, “Milletimize zarar verenler cezasını çekecektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 23:01:00 -
"Milletimize zarar verenler cezasını çekecek"

YENİ AKİT/ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Kobani davasına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Milletimize zarar verenler cezasını çekecektir." ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasının Ankara Sincan Cezaevi Kampüsünde ikinci duruşması yapıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta da izledi.

Usta davaya ilişkin yaptığı açıklamada, “6-8 Ekim olaylarında Ülkemize, Milletimize zarar vermeyi amaçlayan terör yandaşlarının yargılandığı Kobani Davası’na katıldık. Duruşmanın ardından Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla basın açıklamamızı yaptık. Adalet yerini bulacak, Milletimize zarar verenler cezasını çekecektir” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Uzman isim ‘bunu bekliyorum’ diyerek açıkladı!
Ekonomi

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Uzman isim ‘bunu bekliyorum’ diyerek açıkladı!

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından altın ve gümüş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Umman Müftüsü el-Halili’den kritik açıklama: Ümmetin üzerindeki utanç lekesini sildiler
Dünya

Umman Müftüsü el-Halili’den kritik açıklama: Ümmetin üzerindeki utanç lekesini sildiler

Umman Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırıları sonrası bir açıklama yaptı
Profesörden kritik uyarı! Covid-19'dan daha öldürücü
Sağlık

Profesörden kritik uyarı! Covid-19'dan daha öldürücü

Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA vakaları ile bu yıl erken karşılaşıldığına dikkat çekere KKKA'nın Kovid-19'a göre daha öldürücü olduğunu söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay