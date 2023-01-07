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Gündem Milleti her fırsatta aşağılayan karanlık OdaTV’den büyük ırkçılık! İşte Suriyeli simitçi için attığı iğrenç başlık
Gündem

Milleti her fırsatta aşağılayan karanlık OdaTV’den büyük ırkçılık! İşte Suriyeli simitçi için attığı iğrenç başlık

Yaptığı garip ve rezil haberleriyle millete tepeden bakan vesayetçi anlayışı yansıtan karanlık odatv, skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 10:29:00 - 2023-01-07 10:33:58

Karanlık ellerin karanlık uşağı OdaTV, boş olan yolcu otobüsünde simit satacağı bölgeye gitmek isteyen Suriyeli vatandaşa resmen ırkçılık yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, “Suriyeli simitçi; yaşlı, hasta, engelli ve hamileler için ayrılan koltuğa simitlerini koydu” diyerek ırkçılık örneği sergiledi.

İşte tepki yorumlarından bazıları;

4
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Yorumlar

Nur

Rabbim iki cihanda linç etsin sizi inşallah ibreti alem olun vicdansız ırkçılar hitlerin tohumları tc yaşıyor buyrun .!!

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

AVRUPALIYIZ , ÇAĞDAŞIZ,LAİK ÜLKEYİZ, MEDENİ KANUNLARIMIZ VAR AMA BİR TOPLU İĞNE YAPMADIK ŞİMDİ DİYORSUNUZ,(( YAŞL, HASTA, ENGELLİ VE HAMİLELERE YERİNDE SÜRİYELİ OTURMUŞ,, ULAN HEY NAMUSUZLAR BİZLER , ŞİMDİYE KADAR ÇAĞDAŞ OLMADIK BİR TOPLU İĞNE BİLE YAPMADIK ŞİMDİ SÜRİYELİ OYURDU DİYE ŞİMDİMİ ÇAĞDAŞ OLDUNUZ BU MİLLET NE ZAMAN KURALLARA UYDU Kİ SÜRİYELİ DE SANA UYSUN,,, TRAFIKTE YAYALAR İÇİN SARI IŞI KOYMUŞLAR YAYALI İNSANLAR İÇİN DUR DİYOR ,,,, BİZİM ARABACILAR ,, YAŞLIYA,, ÇOCUKLU ARBA ,, KADINLARA VE ÇOCUKLARA DURMUYORLAR,,, SEN ŞİMSİ SÜRİYELİYE KURALMI ÖĞRETECEKSİN,,,, SİZLARE HAK VERİYORUM EY SOLA HAİNLER,,,, ÇÜNKÜ KARŞINIZDA SİZİN GİBİ KURNAZ VE BİLGİYE SAHIP OLMAYAN MİLLİ DİYORLAR GERÇEK MİLLİ VE BİLGİLİ DEĞİLLER,,,, SÜRİYELİDE BİR OSMANLI TORUNU SÜRİYELİNİN DEDELERİ SİZLER İÇİN ,,,BALKANLARDA, KAFKASLARDA,,YEMENDE VE ÇANAKKALEDE SAVAŞMIŞLAR VE ŞEHİT OLMUŞLAR,,, BENDE BİR KERKÜKLÜ OLARAK ,, DEDEM KAFKAS GAZİSİ VE ERMENİLERLE 8 SENE SAVAŞMIŞ,, VE ABİBİ SARIKAMIŞTA ŞEHİT DÜŞMUŞ ,,,, ŞİMDİ HEY KAHPELER KANSIZLAR BANA DİYE BİLİRMİSİNİZ SENİN NE İŞİN VAR TÜRKİYEDE,,,, GÖZÜNÜZÜ OYARIM SİZLERİN,,, KAHPELER,,,
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