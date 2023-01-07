Milleti her fırsatta aşağılayan karanlık OdaTV’den büyük ırkçılık! İşte Suriyeli simitçi için attığı iğrenç başlık
Yaptığı garip ve rezil haberleriyle millete tepeden bakan vesayetçi anlayışı yansıtan karanlık odatv, skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi.
Karanlık ellerin karanlık uşağı OdaTV, boş olan yolcu otobüsünde simit satacağı bölgeye gitmek isteyen Suriyeli vatandaşa resmen ırkçılık yaptı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, “Suriyeli simitçi; yaşlı, hasta, engelli ve hamileler için ayrılan koltuğa simitlerini koydu” diyerek ırkçılık örneği sergiledi.