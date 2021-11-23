Milleti ayakta uyuttu özür diledi, aynı teraneyi yeniden uydurdu! Şimdi İYİ Partili 'trol'e kim inanır?

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Ekonomide görev değişikliği yapılacağı iddiası gerçekleşmeyince milletten özür dilemek zorunda kalan İYİ Partili Durmuş Yılmaz, aynı teraneyi yeniden uydurdu. Yılmaz, "Maliye Bakanı’nın bakanlık ömrüne birkaç gün ekledik. Bakan değişecek öyle tahmin ediyorum. Ben zamanlamasında yanıldım, bu işin gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

"Resmi Gazete'yi takip edin"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ekonomide değişiklikler olacağını iddia ederek ‘Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Yılmaz’ın bu açıklamasıyla gece, gözler nöbete dururken Resmi Gazete’nin internet sitesi çöktü. Ancak Durmuş Yılmaz’ın ortaya attığı iddia gerçekleşmedi.

İddiası gerçekleşmeyince özür diledi

Ekonomi üzerinden yalan bir iddia ortaya atan Yılmaz’a Ahmet Hakan’dan Cüneyt Özdemir’e kadar tüm vatandaşlardan tepki yağdı. Ahmet Hakan, kendisinin ‘trol’ olduğunu söylerken İYİ Partili Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak herkesten özür diledi.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim.

Durmuş Yılmaz aynı teraneyi yeniden uydurdu

AK Parti hükümetini zor durumda bırakmak adına yalan ve iftira haberle algı operasyonu yapan Yılmaz ‘öngörü’ diyerek kendini aklamaya çalıştı. Tepkilerin ardından özür mesajı yayımlayan Yılmaz, bu kez de özrünü yok sayıp aynı teraneyi devam ettirdi.

Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar TV'de Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'ın konuğu olan Yılmaz, "Cuma günü büyük bir ihtimalle Maliye Bakanı görevden alınacaktı. Onu kasettim. Bu tweet maalesef Maliye Bakanı’nın ömrüne 1-2 gün ilave etti." diyerek attığı yalanı pişkin bir şekilde devam ettirdi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk lirasına destek oldu sonuçta ama o desteği de kısa sürede ortadan kaldırdılar. O tweet Türk lirasına verilen bir destekti. Maliye Bakanı’nın bakanlık ömrüne birkaç gün ekledik. Bakan değişecek öyle tahmin ediyorum. Ben zamanlamasında yanıldım, bu işin gerçekleşeceğini düşünüyorum."